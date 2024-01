Israel setzt Offensive in Gaza fort - jetzt mehr als 26.000 Tote

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen hat die 26.000-Grenze überschritten. Nachdem der Internationale Gerichtshof Israel angewiesen hatte, die Zahl der Toten und Schäden zu begrenzen, jedoch keinen Waffenstillstand angeordnet hat, setzt Israel seine Offensive in unverminderter Stärke fort.

Israel setzt seine Offensive im Gazastreifen in unverminderter Stärke fort. Nach Angaben des Gesundheitsministerium im von der Hamas regierten Gazastreifen sind seit dem Hams-Überfall am 7. Oktober im Gazastreifen 26.083 Menschen getötet und mehr als 64.400 verletzt worden.

Die Israelischen Streitkäfte sagen, sie hätten im Gazastreifen fast 10.000 Kämpfer getötet. Dazu kämen nocheinmal gut 1.000 Terroristen innerhalb Israels.

Der Internationale Gerichtshof hatte am Freitag Israel angewiesen, die Zahl der Toten und Schäden zu begrenzen, jedoch keinen Waffenstillstand in den palästinensischen Gebieten angeordnet.

Das israelische Militär berichtete am Samstagmorgen, es habe „zahlreiche Terroristen“ im Gebiet der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens erfolgreich angegriffen und getötet.

Man habe Razzien auf eine Reihe von Terrorzielen tief in Khan Yunis durchgeführt, darunter ein Militärdepot, in dem sich eine beträchtliche Menge an Munition, Waffen und verschiedenen technischen Anlagen befanden.

Weltsicherheitsrat befasst sich mit Urteil des Internationalen Gerichtshofs

Der Weltsicherheitsrat wird sich am Mittwoch auf Antrag Algeriens, des arabischen Vertreters im Rat, mit dem Urteil des obersten UN-Gerichts befassen.

Riyad Mansour, der palästinensische UN-Botschafter, sagte zu Reportern, dass das Urteil des Internationalen Gerichtshofs „historisch“ sei. Die Palästinenser, Algerien und Südafrika analysierten das Urteil, um im Sicherheitsrat „geeignete Schritte“ zu unternehmen.

„Wenn man die vorläufigen Maßnahmen einzeln und gemeinsam betrachtet, vermittelt dies die klare Botschaft, dass man einen Waffenstillstand braucht, um all die Dinge zu erreichen, die sie fordern“, sagte Mansour.

Der Weltsicherheitsrat hat mehrere Resolutionen verabschiedet, in denen er humanitäre Pausen befürwortet, aber die Vereinigten Staaten, die ein Vetorecht im Rat haben, sind gegen einen Waffenstillstand und haben Versuche blockiert, zu einer Einstellung der Feindseligkeiten aufzurufen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres unterstrich, dass die Urteile des obersten UN-Gerichts rechtsverbindlich sind. Er vertraue darauf, dass Israel seinen Anordnungen nachkommen werde, einschließlich „alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen“, um Handlungen zu verhindern, die zur Zerstörung des palästinensischen Volkes führen.

Guterres habe insbesondere die Anweisung an Israel zur Kenntnis genommen, die Bereitstellung dringend benötigter Grunddienste und humanitärer Hilfe zur Bewältigung der Bedingungen in Gaza sicherzustellen, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag .

Guterres weist auch darauf hin, dass das Gericht betont, dass „alle Konfliktparteien im Gazastreifen an das humanitäre Völkerrecht gebunden sind“ und dass es die sofortige Freilassung aller von der Hamas und anderen bewaffneten Gruppen während des Angriffs am 7. Oktober entführten Geiseln fordert Südisrael, sagte er.

Guterres "entsetzt" über Vorwürfe gegen UNRWA-Mitarbeiter

Hinsichtlich der Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), sich an dem Hamas-Überfall am 7.Oktober beteiligt zu haben, sagte Dujarric, Generalsekretär Guterres sei „entsetzt“ über die „äußerst schwerwiegenden Anschuldigungen“.

Der Generalsekretär sei Anfang dieser Woche von Philippe Lazzarini, dem Generalkommissar der UNRWA, über die Vorwürfe informiert worden und habe eine, eine Untersuchung eingeleitet.

„Jeder Mitarbeiter des UNRWA, der an Terroranschlägen beteiligt ist, wird zur Rechenschaft gezogen, auch durch strafrechtliche Verfolgung“, versicherte Lazzarini.

Die UN-Agentur gab am Freitag bekannt, sie habe „mehrere“ Mitarbeiter entlassen, denen Israel vorwirft, an Hamas-Angriff der Hamas beteiligt gewesen zu sein. Die Entscheidung sei getroffen worden, „um die Fähigkeit der Organisation zu schützen, humanitäre Hilfe zu leisten“, sagte UNRWA-Chef Lazzarini.

Inzwischen haben mehrere Staaten, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und Italien ihren Finanzierungsbeitrag für die Organisation eingestellt.

Nach Angaben der UNO sind im Gazakrieg 153 UN-Mitarbeiter getötet worden.