Von Christina Thykjaer

Die spanische Politikerin ist der erste Mensch mit Down-Syndrom, der in ein Parlament in Europa gewählt wurde, das Regionalparlament von Valencia. Euronews sprach mit ihr nach einem halben Jahr im Amt.

WERBUNG

Mar Galcerán ist nicht irgendeine Politikerin. Mit 46 Jahren, von denen sie 26 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, schrieb Galcerán 2023 Geschichte, als sie als erste Person - und als erste Frau - mit Down-Syndrom in ein Regionalparlament in Spanien und möglicherweise in ganz Europa gewählt wurde.

Nur wenige Menschen mit Down-Syndrom haben jemals für einen Sitz in den nationalen und regionalen Parlamenten der europäischen Länder kandidiert. Das hat die valencianische Politikerin jedoch nicht abgehalten. Im vergangenen September trat sie ihr Mandat als Abgeordnete mit einer klaren Mission an: die Mentalität gegenüber Menschen mit Behinderungen zu ändern.

"Ich bin mir bewusst, dass es sich um eine verantwortungsvolle Position handelt, und ich übernehme sie mit dem Wunsch, weiter daran zu arbeiten, dass unser Programm erfüllt wird, aber auch, um die Mentalität zu ändern. Wir Politiker sind hier, um den Valencianern zu dienen", sagte Galcerán in einem Interview mit Euronews.

Abgeordnete der Volkspartei

Im Alter von 18 Jahren trat Galcerán den Neuen Generationen, der Jugendorganisation der Mitte-Rechts-Partei PP, bei. Doch erst als sie den derzeitigen Präsidenten der Valencianischen Gemeinschaft, Carlos Mazón, kennenlernte, eröffnete sich ihr die Möglichkeit, wichtige Positionen innerhalb der Partei zu bekleiden.

Galcerán war zunächst Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Autonomen Exekutivkomitee von Valencia und anschließend Kandidatin bei den Regionalwahlen.

Die Abgeordnete Mar Galcerán mit dem Präsidenten der Valencianischen Region, Carlos Marzón. Cortesía: Cortes Valencianas

"Er gab mir weiterhin Möglichkeiten und setzte mich auf die Listen für die letzten Wahlen am 28. Mai. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich Regionalabgeordneter werden könnte. Ich bin unserem Präsidenten sehr dankbar für die Möglichkeiten, die er mir gegeben hat", sagte sie.

Es bleibt noch viel zu tun

Obwohl sie sich in der Politik, in ihrer Partei oder bei ihrer Arbeit nie diskriminiert gefühlt hat, haben ihre schlechten Erfahrungen als Studentin sie für immer geprägt. "Damals habe ich gemerkt, dass ich anders behandelt wurde. In dieser Zeit hatte ich keine Freunde, sondern Klassenkameraden. Sie sahen mich anders, sie wandten sich von mir ab. Damals habe ich wirklich unter Ablehnung gelitten, und das ist eine Phase, die mich geprägt hat", sagte sie.

"Es gibt noch viel zu tun. In der Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist Behinderung ein Querschnittsthema, das sich auf Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Beschäftigung auswirkt, und es gibt noch viel zu tun", fügte sie hinzu.

Ein Wandel zum Besseren

Vor kurzem hat das spanische Parlament nach 20 Jahren des Wartens eine Reform zur Änderung von Artikel 49 der spanischen Verfassung verabschiedet. Mit dieser Änderung wurde der Begriff "Behinderte" durch"Menschen mit Behinderungen" ersetzt, was laut Galcerán schon lange hätte geändert werden müssen.

"Es ist eine sehr positive Sache, und es war an der Zeit, dass sie es taten, denn der Begriff "behindert" ist eine Beleidigung für die Gruppe der Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder Behinderungen", sagte sie.

Die Abgeordnete Mar Galcerán im valencianischen Parlament. Cortesía: Partido Popular

"Das Wort "behindert" suggeriert, dass wir weniger wert sind, dabei sind wir genauso wertvoll wie alle anderen. Und Worte sind wichtig", fügte sie hinzu.

"Frauen müssen gestärkt werden. Es ist schwierig für eine Frau, die etwas werden will, aber für uns alle im Allgemeinen ist es schwierig. Wir kämpfen nicht für unsere Rechte, weil wir sie bereits haben, sondern für unsere Möglichkeiten. Mar Galcerán Valencianische Abgeordnete

Für Galcerán war der Weg nicht einfach, ebenso wenig wie der Kampf für Gleichberechtigung und soziale Eingliederung. Dennoch argumentiert er, dass sie nicht für ihre Rechte kämpft, sondern für ihre Chancen.