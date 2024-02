Lieber ein Tier als ein Kind - Trend in Taiwan

Messen für Tiere erfreuen sich in Taiwan enormer Beliebtheit.

Nach Angaben des Taiwan Institute of Economic Research (TIER) wird der Markt für Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Haustieren jährlich weiter wachsen.

Demnach geben Haustierbesitzer auf der Insel derzeit durchschnittlich 28.081 Dollar (Neue Taiwanesische Dollar) für ihre Haustiere aus - das sind etwa 893 US-Dollar.

Der Umfrage zufolge sind 71 Prozent der Haustierbesitzer Frauen, und 52 Prozent von ihnen sind alleinstehend oder kinderlos.

Peggy Liu, eine 26-jährige Kindergärtnerin aus New Taipei City, sagt, ein Haustier sei viel einfacher als ein Kind.

"Tatsächlich haben viele Familien keine Kinder und halten stattdessen Haustiere. Ich denke, das hat auch einen wirtschaftlichen Grund. Ich gebe zum Beispiel 3.000 NT$ (ca. 100 USD) im Monat für diese (ihre orangefarbene Katze) aus. Aber wenn man ein Kind hat, muss man für den täglichen Lebensunterhalt, die Ausbildung und sogar für die Unterhaltung aufkommen. All das ist viel mehr als die Haltung eines Haustiers. Da unsere Gehälter nicht steigen, würde man sich natürlich für ein lustiges und liebevolles pelziges Kind (Tier) entscheiden", sagt Liu.

Envy Lai, eine 46-jährige freiwillige Helferin der Welpenrettung, sagt, dass Kinder "nicht immer nett und nicht zwangsweise gehorsam sind".

"Kinder können für Menschen frustrierend sein. Einige Freunde in meinem Umfeld haben Kinder, und wenn sie krank sind oder Probleme haben, leiden die Eltern sehr darunter. Außerdem ist das Bildungsumfeld in Taiwan nicht besonders gut. Deshalb schicken manche Leute ihre Kinder zum Studieren ins Ausland. Aber dazu muss man wohlhabend genug sein. Wenn man nicht reich genug ist, reichen 10.000 NT$ (ca. 330 USD) weitgehend aus. Aber für ein Kind sind vielleicht NT$3

"Mehr Menschen haben Tiere als Kinder"

Der Tierarzt Yin Suo-han sagt, er habe festgestellt, dass sich immer mehr junge Menschen Haustiere halten.

"Mir ist aufgefallen, dass sich mehr Menschen Tiere halten als Kinder haben. Wir können sagen, dass die Menschen in der Gesellschaft es nicht eilig haben, eine Familie zu gründen und Kinder aufzuziehen. Aber junge Menschen brauchen trotzdem die Gesellschaft einer anderen Lebensform. Früher hielten die Menschen Hunde und Katzen wegen ihrer Funktion (das Haus zu bewachen und Mäuse zu jagen). Heutzutage sagt man jedoch, sie seien "flauschige Kinder". Sie werden als Teil der Familie betrachtet und wie ein Kind umsorgt. So werden ihr Lebensstandard und ihre medizinische Versorgung verbessert.

Für Liu Chia-ting, der eine Marke für Haustiersnacks besitzt, ist das ein gutes Geschäft.

Er sagt: "Zu Beginn einer Schwangerschaft (wenn man ein Kind bekommt) muss man viel Geld bereithalten. Das ist auch eine Herausforderung für die finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Aber ein Haustier wird nicht ständig weinen und Wutanfälle bekommen. Ein Haustier wird keine sozialen Probleme verursachen. Es wird höchstens etwas Lärm machen und sich dann in eine Ecke zurückziehen. Aber der Mensch braucht trotzdem einen Gefährten. Wenn ich also keine Kinder habe, aber ein Tier als Gefährten halte und es wie ein Familienmitglied behandle, wird es für mich keine sentimentale Last sein, sondern auch eine psychologische Stütze."