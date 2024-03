Trump gewinnt drei Vorwahlen

Donald Trump hat die Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten gewonnen. Seine einzige verbliebene Gegenkandidatin, Nicky Haley, will bis zum Super Tuesday weiterkämpfen.

Donald Trump hat drei weitere Vorwahlen der Republikaner gewonnen. Mit seinen Erfolgen in Michigan, Missouri und Idaho und baute Trump seinen bereits großen Vorsprung vor seiner einzigen verbliebenen Konkurrentin, der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley aus. In Michigan schlug Trump Nikki Haley in allen 13 Bezirken. Haley versprach bis zum "Super Tuesday" weiterzumachen. Dann wählen 15 Staaten gleichzeitig und mehr als ein Drittel der republikanischen Delegierten werden vergeben.