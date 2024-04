Frankreich drängt China, Einfluss auf Russland auszuüben

Von Euronews mit AP

Der französische Außenminister Stéphane Séjourné traf seinen Amtskollegen Wang Yi in Peking zu Gesprächen. Frankreich möchte, dass China eine härtere Haltung gegenüber Russland einnimmt.

Frankreich hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der französische Außenminister Stéphane Séjourné traf seinen Amtskollegen Wang Yi in Peking zu Gesprächen.

Dabei ging es nicht nur um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch um die Handelsbeziehungen zwischen China und Europa. „Die Neuabstimmung unserer wirtschaftlichen Partnerschaft ist eine Priorität, wie auch für unsere europäischen Partner“, sagte Séjourné bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wang. „Die Europäische Union ist ein sehr offener Markt, der offenste der Welt. Aber die aktuellen Defizite mit einer Reihe von Ländern, darunter China, sind für uns nicht nachhaltig.“

Europäische Beamte haben Bedenken geäußert, dass preisgünstige chinesischen Elektrofahrzeugen die Produktion stören und in Europa Arbeitsplätze verdrängen könnte. Die EU prüft, ob chinesische Regierungssubventionen für Elektrofahrzeuge chinesischen Autoexporteuren einen unfairen Vorteil verschaffen. Europäische Unternehmen, die in China tätig sind, beklagen, dass jüngste Änderungen der nationalen Sicherheitsgesetze das Investieren und Geschäfte-machen im Land riskanter gemacht haben.

China besorgt über "Entschärfungsstrategie"

Auf chinesischer Seite haben Beamte Bedenken über eine von der EU verfolgte "Entschärfungsstrategie" geäußert, um sicherzustellen, dass die Union nicht übermäßig von einem Land für lebenswichtige Güter und Mineralien abhängig ist. Wang äußerte Verständnis für die europäische Position, hofft aber, dass sie die Geschäftsstimmung nicht negativ beeinflusst. „Ich glaube, die Tatsachen haben und werden weiterhin beweisen, dass China für Europa Chancen darstellt, anstatt Risiken“, sagte er. „Die beiden Seiten sind Partner, keine Gegner.“ Er sagte auch, dass China bereit sei, mehr "hochwertige französische Produkte und Dienstleistungen" zu importieren, und daran arbeite, die Bedenken europäischer Unternehmen zu lösen.

Séjourné betonte, dass Europa keinen Protektionismus betreibt und offen für Investitionen bleibt, möglicherweise in Anspielung auf Versuche, chinesische Autohersteller und andere Unternehmen zu gewinnen, Arbeitsplätze zu schaffen, indem sie Fabriken in Europa bauen, anstatt ihre Produkte aus China zu exportieren.

Klare Haltung zum Krieg in der Ukraine

Zum Krieg in der Ukraine sagte Séjourné, Frankreich erwarte von China, dass es als ein großes Land klare Botschaften an Russland weiterleite. Peking hat jedoch eine andere Haltung zum Krieg als Europa oder die USA, die beide die Ukraine unterstützen. China mag zwar das Ohr Russlands haben, aber es ist unklar, welche Botschaft es übermittelt. Séjourné sagte, Frankreich sei entschlossen, einen engen Dialog mit China aufrechtzuerhalten, um dazu beizutragen, einen Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine zu finden.