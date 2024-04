Die US-Senatoren haben einem militärischen Hilfspaket für die Ukraine zugestimmt. Mit den 61 Milliarden US-Dollar soll die ukrainische Armee vor der russischen Offensive verstärkt werden.

Nach monatelanger Verzögerung hat der US-Senat 95 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan genehmigt. 61 Milliarden US-Dollar davon sollen für die Ukraine-Hilfe verwendet werden. Kürzlich hat die andere US-Kongresskammer, das Repräsentantenhaus seine Blockade aufgegeben und dem Hilfspaket zugestimmt. Nun fehlt noch die Unterschrift des US-Präsidenten Joe Biden.

Viele Waffen dringend notwendig

Die Ukrainer hoffen, mit der amerikanischen Hilfe die Fronten vor einer bevorstehenden russischen Offensive verstärken zu können. "An der Front brauchen die Leute meistens Granaten verschiedener Kaliber und auch einige Fliegerbomben, Lenkbomben und ähnliches. Denn die Russen bereiten sich auf die Gegenoffensive vor und wir brauchen sehr viele Waffen, um sie aufzuhalten", sagt Dawyd Arachamija, Fraktionsvorsitzender der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Sluha narodu (zu Deutsch Diener des Volkes).

USA versprechen schnelle Auslieferung

Die USA verspricht, bereits in wenigen Tagen weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Zunächst sollen Flugabwehrsysteme und Artillerie-Munition in die Ukraine geschickt werden. Die Militärhilfe soll der Ukraine helfen, eine Niederlage im Krieg mit Russland zu vermeiden.

Doch: Logistische Herausforderungen und Bürokratie könnten die Waffenlieferungen der USA verlangsamen, sagt der Oppositionsabgeordnete Wadym Ivchenko. Als Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienste weiß er, dass diese dringend nötig sind.

“Wir gehen davon aus, dass die Streitkräfte die Soldaten wahrscheinlich auffordern werden, die Stellung zu halten”, sagt er. Erst nachdem die Soldaten einen Nachschub and Munition und Waffen erhalten haben, solle eine “neue Strategie für Verteidigungsoperationen” erarbeitet werden.