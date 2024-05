Zehntausende Israelis fordern Waffenstillstand und Rücktritt Netanjahus

Von Euronews

Zehntausende Menschen sind am Wochenende in Tel Aviv auf die Straße gegangen und haben einen Waffenstillstand und den Rücktritt des kompromisslosen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gefordert. Sie riefen auch zu Neuwahlen auf und warfen Netanjahu vor, den Konflikt verlängert zu haben, um sich an der Macht zu halten.

Netanjahus Regierung — die als die rechteste in der Geschichte Israels gilt — besteht darauf, den Krieg nicht zu beenden, bis die militante palästinensische Hamas „vernichtet“ ist.

„Wir hoffen, dass die Welt uns hört"

„Wir hoffen, dass die Welt uns hört und weiß, dass das Volk Israels nicht die Regierung Israels ist“, sagte die Demonstrant Shulamit Ron. „Wir sind mit der Politik nicht einverstanden, wir sind nicht einverstanden mit ihrem Verhalten, und wir wollen eine andere Zukunft haben.“

Derzeit finden in Kairo Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und einer Delegation der Hamas statt. Ägyptische Staatsmedien berichteten von „spürbaren Fortschritten“ bei den Gesprächen, obwohl ein israelischer Beamter die Aussichten auf ein vollständiges Ende des Krieges in Gaza herunterspielte.

Der Hauptstreitpunkt scheint die Frage zu sein, ob der Waffenstillstand dauerhaft oder vorübergehend ist.

Die Hamas hat wiederholt darauf bestanden, dass jedes Abkommen zur Freilassung der Geiseln einen Abzug der israelischen Streitkräfte aus Gaza und ein Ende der Kämpfe beinhalten muss. Der Druck auf Netanyahus Kriegskabinett hat zugenommen, eine Einigung zu erzielen, die den fast siebenmonatigen Krieg beendet.

„Das israelische Volk ist Geisel der rechten Regierung und die Menschen in Gaza sind Geiseln der Hamas.“

„Das Wichtigste ist, die Geiseln zurückzubringen und humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen“, sagte Roi Tzohar bei einer Demonstration in Tel Aviv. „Das israelische Volk ist Geiseln der rechten Regierung und die Menschen in Gaza sind Geiseln der Hamas.“

Ägyptische und US-amerikanische Vermittler haben in den letzten Tagen von Anzeichen eines Kompromisses berichtet. Doch die Chancen auf einen Waffenstillstand hängen nach wie vor von der zentralen Frage ab, ob Israel ein Ende des Krieges akzeptieren wird, ohne sein erklärtes Ziel, die Hamas zu zerstören, zu erreichen.

Einige Beobachter haben in Frage gestellt, ob die israelische Regierung dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Der staatliche ägyptische Fernsehsender Al-Qahera News teilte am Samstag mit, dass in vielen umstrittenen Punkten ein Konsens erzielt worden sei, der jedoch nicht näher darauf eingegangen wurde.

Ein hochrangiger israelischer Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, verharmloste die Aussichten auf einen Waffenstillstand. Dem Beamten zufolge engagiert sich Israel für die Invasion in Rafah, wohin schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen vor den Kämpfen im Zentrum und Norden des Gazastreifens geflohen sind.

Es wurden Befürchtungen geäußert, dass Israel versuchen könnte, die palästinensische Bevölkerung in Rafah über die ägyptische Grenze zu drängen — was israelische Regierungsvertreter bestreiten.

Der Krieg hat nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden von Gaza mehr als 34.000 Palästinenser getötet. Weitreichende Zerstörungen haben das Gebiet in eine beispiellose humanitäre Krise gestürzt.

Der Konflikt brach am 7. Oktober aus, als die Hamas Südisrael angriff. Dabei wurden etwa 250 Menschen entführt und rund 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet. Laut Israel halten militante Palästinenser immer noch rund 100 Geiseln und die Überreste von mehr als 30 weiteren Geiseln fest.