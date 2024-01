Jüdische Friedensaktivisten sagten Euronews, Juden sollten sich mit den Unterdrückten identifizieren und ihre Rechte verteidigen - "wer auch immer der Unterdrücker sein mag".

"Nur wenn die Palästinenser in Freiheit und Würde leben, wird Israel Sicherheit haben".

Dies ist die "große Botschaft" von Marco. Er ist Sprecher von Na'amod, einer Bewegung britischer JüdInnen, die sich gegen die israelische Politik der "Besatzung und Apartheid" im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland aussprechen.

Aber Na'amod ist nicht allein.

In ganz Europa gibt es eine Reihe von jüdischen Gruppen, die sich für die Rechte der Palästinenser und seit kurzem auch für ein Ende des israelischen Hamas-Krieges einsetzen.

Wieland Hoban, Vorsitzender der Jüdischen Stimme in Deutschland, erklärt Euronews, dass diese sich selbst als "fortschrittlich" bezeichnenden Juden oft von allen Seiten an den Rand gedrängt werden.

Sie können in linken Kreisen isoliert werden, wo die Unterstützung für Palästina manchmal in Missachtung jüdischer Stimmen oder Antisemitismus umschlägt.

"Leider werden das jüdische Volk und der Staat Israel sehr stark miteinander in Verbindung gebracht", erklärt er, und es ist für viele Menschen schwer zu verstehen, warum Juden sich gegen die Handlungen der israelischen Regierung aussprechen.

Demonstrant:innen nehmen an einer pro-palästinensischen Demonstration in London teil, Samstag, 14. Oktober 2023. Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Aber es gibt keinen inhärenten Widerspruch zwischen dem Jüdischsein und der Unterstützung der Rechte der Palästinenser", fügt Hoban hinzu.

Verräter

Die stärkste Ablehnung erfahren sie jedoch vielleicht von der jüdischen Gemeinschaft selbst.

Hoban stellt fest, dass Mitglieder der Jüdischen Stimme seit Beginn der Kämpfe im Oktober mit ihren Familien gebrochen haben und beschuldigt werden, "sich auf die Seite des Feindes zu stellen".

"Wir werden als ahnungslose Spielfiguren, nützliche Idioten oder selbsthassende Juden bezeichnet", sagt er, meint aber, dass die Menschen ihre Gruppe meist ignorieren, weil sie "nicht in die einfachen Narrative passt".

Jüdischen Friedensaktivisten kann es auch passieren, dass ihnen vorgeworfen wird, ihre Vorfahren, die den Holocaust überlebt haben, zu entehren. Marco sagt jedoch, dass diese historische Tragödie genau der Grund ist, warum Juden die Palästinenser schützen sollten.

Datei - Foto vom 14. Juli 2014: Ein palästinensisches Mädchen sitzt an der Wand der neuen Schule der Vereinten Nationen in Gaza. Khalil Hamra/AP

"Dies [der Holocaust] sollte niemandem mehr passieren", sagt er gegenüber Euronews, "aufgrund unserer Erfahrung mit Unterdrückung und Leid sollten wir uns mit den Unterdrückten identifizieren und ihre Rechte verteidigen - wer auch immer der Unterdrücker sein mag."

Im Dezember reichte Südafrika beim Internationalen Strafgerichtshof eine Klage ein, in der es Israel "völkermörderische Handlungen" im Gazastreifen vorwarf. Israel bestreitet diese Anschuldigung.

Das ist kein heiliger Krieg

Für einige - darunter israelische, palästinensische und westliche Beamte - ist die Gewalt in Gaza ein Religionskrieg zwischen Juden und Muslimen.

Marco wandte sich jedoch gegen die Vorstellung, dass es sich bei dem Konflikt um einen konfessionellen Konflikt handele, da Gruppen wie seine diese Sichtweise verzerrten.

"Die Palästinenser haben sich gegen ihre Unterdrücker erhoben", sagt er, "wären ihre Unterdrücker Japaner gewesen, hätten sie sich auch gegen die Japaner erhoben. Die Tatsache, dass sie von Israelis unterdrückt werden, bedeutet, dass sie sich gegen die Israelis erhoben haben."

Hunderte von palästinensischen und israelischen Anhängern versammeln sich am 8. Oktober 2023 vor dem israelischen Konsulat in San Francisco zu gegensätzlichen Kundgebungen. Bronte Wittpenn/ONLINE_YES

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht auch den religiösen Hass schürt.

Der Vorsitzende der Jüdischen Stimme, Hoban, behauptet, die Aktionen des israelischen Staates in Gaza schürten den Antisemitismus.

"Immer wenn es eine Eskalation der Gewalt durch Israel gibt, kommt es zu mehr antisemitischen Vorfällen, weil leider viele Menschen auf der Seite Palästinas nicht wirklich zwischen Israel und dem Judentum trennen."

Der Antisemitismus in Europa hat angesichts der jüngsten Gewaltausbrüche ein seit Jahrzehnten nicht mehr gekanntes Ausmaß erreicht, und auch die Islamfeindlichkeit hat stark zugenommen.

Macro, der die Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober kennt und in einem Kibbuz in der Nähe der von militanten Palästinensern angegriffenen Dörfer gelebt hat, sagte, er könne das Trauma, das Israelis und Juden in aller Welt erleiden, "zutiefst nachempfinden".

Allerdings sei es wichtig, die Gewalt in einen Kontext zu stellen.

"Die Palästinenser leben seit mehreren Jahrzehnten unter Besatzung und Apartheid. Es stimmt zwar, dass der 7. Oktober ein großer Verlust an jüdischem Leben und ein sehr tragisches Ereignis war... aber es geschah nicht in einem Vakuum.

"Die fortgesetzte Unterdrückung der [palästinensischen] Bevölkerung wird [für Israel] keine Sicherheit bringen, denn sie wird die Bereitschaft zu Rache und Gewalt nähren", fährt er fort.

Archiv - Layla Afaneh, 67, posiert vor einem Wandgemälde im Flüchtlingslager Kalandia zwischen Jerusalem und dem Westjordanland, 2014 Muhammed Muheisen/AP

Im vergangenen Jahr haben das Militär und die Siedler des Landes unter der Führung der am weitesten rechts stehenden Regierung in der Geschichte Israels eine eskalierende Kampagne der Vertreibung, Enteignung und gewaltsamen Unterdrückung gegen die Bevölkerung geführt, stellt die in den USA ansässige Gruppe Jewish Voice for Peace fest.

Noch bevor Israel seine Militäroffensive gegen die Hamas begann, war 2023 eines der tödlichsten Jahre für Palästinenser im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.

"Der Westen ist mitschuldig an allem, was Israel getan hat".

Sowohl Na'amod als auch die Jüdische Stimme sind politisch aktiv und veranstalten Demonstrationen und Protestaktionen im Vereinigten Königreich bzw. in Deutschland.

"Der Westen ist mitschuldig an allem, was Israel in den letzten Jahrzehnten getan hat", sagt Marco Na'amod und fordert, dass London seine Unterstützung für Israels Krieg beendet.

Eine "wichtige Rolle", die seine Organisation in diesem Prozess spielt, bestehe darin, die Einstellung der jüdischen Gemeinde Großbritanniens zu ändern, die einen erheblichen Druck auf die Regierung ausübt, Israel zu unterstützen.

Und das funktioniere auch, zum Teil.

Marco behauptet, dass sich im Laufe des Jahrzehnts innerhalb der jüdischen Mainstream-Gemeinschaft mehr Raum für Meinungen wie die seine eröffnet habe.

Seit Israel mit seiner Gaza-Offensive auf den Angriff der Hamas reagierte, bei dem rund 1.200 Menschen im Süden Israels getötet wurden, sind die Mitgliederzahlen und die Online-Anhängerschaft von Na'amod sprunghaft angestiegen.

"Es ist natürlich traurig, dass es einer Tragödie wie dieser bedarf, aber wir haben bei früheren Angriffen auf den Gazastreifen gesehen, dass dieses Thema in den Köpfen der Menschen viel präsenter ist", sagt Marco.

"Viele Juden beginnen ihre Meinung zu ändern, wenn sie die erschütternde Zerstörung sehen, die in Gaza angerichtet wird."

Beide Gruppen erklärten jedoch, dass eine ihrer wichtigsten Aktivitäten darin bestehe, Räume zu schaffen, in denen palästinensische und jüdische Stimmen zusammenkommen können.

"Wir sollten uns nicht davon täuschen lassen, dass es im Interesse der Juden in Europa ist, den Ethnonationalismus des israelischen Staates zu verteidigen.

Denn wenn man der Idee zustimmt, dass eine Ethnie über andere, die keine Rechte haben, dominieren sollte, bringt das Juden und Muslime in Europa als Minderheiten in Gefahr."