Video. Hilfsgüter für Gaza von Israelis zerstört

Eine Gruppe Israelis hat Hilfskonvois auf dem Weg in den Gazastreifen blockiert und Lebensmittelpakete auf der Straße verstreut. Dies ist der jüngste in einer Reihe von Zwischenfällen, die sich ereigneten, nachdem Israel zugesagt hatte, ununterbrochene humanitäre Lieferungen in die belagerte Enklave zu ermöglichen.