Klimakleber legen Flughafen München stundenlang lahm

Flugzeug der Lufthansa auf dem Flughafen München. 27. April 2016 - Copyright Matthias Schrader/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Copyright Matthias Schrader/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.