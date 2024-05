Slowakei: Bürger sammeln Millionen für die ukrainische Armee

Von Euronews mit AP

Nicht alle Slowaken stimmen mit der Ukraine-Politik ihrer Regierung überein und haben eine Initiative gestartet, mit der sie Spenden für die ukrainische Armee sammeln.

Der slowakische Außenminister Juraj Blanar sagte Ende März, dass die Slowakei keine Waffen an die Ukraine schicken werde, weil "es keine militärische Lösung für den Krieg gibt". Laut den Organisatoren der Initiative "Munition für die Ukraine" bedauern viele Slowaken die pro-russische Haltung der Regierung. Deshalb würde so viele die Initiative unterstützen.

Mehr als vier Millionen Euro wurden bereits für die Lieferung von Waffen an die Ukraine gesammelt.

Eine der Hauptorganisatorinnen sagte, dass viele, die sich beteiligt haben, nicht mit der Ukraine-Politik der slowakischen Regierung einverstanden sind.

Lucia Štasselová, Gemeinderätin in Bratislava und Organisatorin der Initiative, sagte: "In einigen Interviews äußert sich die Regierung ironisch über unsere Initiative und sagt, sie würde nichts bringen. Sie sind die offiziellen Politiker dieses Landes, also respektieren wir sie. Aber wir leben in einer Demokratie", so Lucia Štasselová.

Die Regierung sei offenbar nicht bereit zu helfen, "aber die Menschen, die in der Slowakei leben, wollen helfen", sagt sie.

Der slowakische Schriftsteller Martin Šimečka beteiligte sich ebenfalls an der Spendensammlung und sagte, dass Spenden eine großartige Möglichkeit für Bürger seien, zu helfen.

Journalist und Publizist, Šimečka sagte: "Die Menschen sind verärgert über die Regierung. Das war eine Möglichkeit, mit ihrer Stimme und ihrem Geld zu behalten zu zeigen, dass wir hier sind und mit der Regierung nicht einverstanden sind, und das ist eine Möglichkeit, das zu zeigen. Wenn die Regierung pro-ukrainisch wäre, würde es im Grunde keinen Sinn ergeben, das Geld von den Menschen zu sammeln. Selbst wenn man es versucht hätte, wäre es nicht so erfolgreich gewesen."