Nach dem israelischen Angriff auf Rafah am Wochenende, bei dem mindestens 45 Menschen getötet wurden, haben die EU-Außenminister den Weg für die Wiederaufnahme der EU-Grenzmission im Gazastreifen freigemacht.

Die europäischen Außenminister haben den Weg für die Wiederaufnahme der EU-Grenzmission im Gazastreifen frei gemacht. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag mitgeteilt. Die Entscheidung wurde nach dem jüngsten israelischen Angriff auf Rafah vom Sonntag getroffen, bei dem mindestens 45 Menschen, darunter auch mehrere Kinder getötet wurden.

Borrell sagte: "Ich schlage den Ministern vor, sie haben mir grünes Licht gegeben, politisches grünes Licht, um unser Missionskontrollgremium zu reaktivieren, die Mission in Rafah, die seit Jahren nicht mehr aktiv ist. Diese könnte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Einreise von Menschen in den Gazastreifen und bei der Ausreise spielen."

Die Grenzmission, European Union Border Assistance Mission to Rafah (EUBAM), wurde 2007 gestoppt, nachdem die Hamas die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hatte. Borrell betonte, dass die Wiederaufnahme der Mission nur mit der Zustimmung von Israel, Ägypten und den Palästinensern möglich sei.

Italienischer Verteidigungsminister: "Mit dieser Entscheidung verbreitet Israel Hass"

Der italienische Verteidigungsminister sagte, dass solche Angriffe langfristige Auswirkungen haben werden. "Israel verbreitet mit dieser Entscheidung Hass, einen Hass, der ihre Kinder und Enkelkinder betreffen wird. Ich hätte eine andere Entscheidung vorgezogen", sagte er gegenüber SKY TG24.

Die Äußerungen Crosettos kamen zu einem Zeitpunkt, als die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Israel am Montag, dem Vorabend der diplomatischen Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die EU-Mitglieder Irland und Spanien, einen Sturzflug erlebten. Madrid bestand darauf, dass Sanktionen gegen Israel wegen seiner anhaltenden tödlichen Angriffe in Rafah im südlichen Gazastreifen in Betracht gezogen werden sollten.

Spanien plant Anerkennung von palästinensischem Staat

Nach der Ankündigung von letzter Woche werden Spanien, Irland und Norwegen heute offiziell einen palästinensischen Staat anerkennen. Der spanische Ministerpräsident sagte in einer Rede: "Die Anerkennung des Staates Palästina ist nicht nur eine Frage der historischen Gerechtigkeit gegenüber den legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes, sondern auch eine dringende Notwendigkeit. Sie ist der einzige Weg zu der einzig möglichen Lösung für eine friedliche Zukunft: ein palästinensischer Staat, der in Frieden und Sicherheit neben dem Staat Israel existiert. Die Entscheidung beruht auf der Achtung des Völkerrechts und der Verteidigung einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung."

Als Reaktion auf die geplante Anerkennung hat die israelische Regierung das spanische Konsulat in Jerusalem angewiesen, ab dem 1. Juni keine konsularischen Dienstleistungen mehr für Palästinenser im Westjordanland zu erbringen.

Der israelische Außenminister Israel Katz erklärte in einer separaten Erklärung, er habe "vorläufige Strafmaßnahmen gegen das spanische Konsulat in Jerusalem ergriffen, nachdem die spanische Regierung einen palästinensischen Staat anerkannt hat".

In einem Beitrag auf X schrieb Katz: "Diejenigen, die die Hamas belohnen und versuchen, einen palästinensischen Terrorstaat zu errichten, werden keinen Kontakt zu den Palästinensern haben. Die Zeiten der Inquisition sind vorbei. Heute hat das jüdische Volk einen souveränen und unabhängigen Staat, und niemand wird uns zwingen, unsere Religion zu konvertieren oder unsere Existenz zu bedrohen – wer uns schadet, dem werden wir auch schaden."

Israelischer Spionagechef "bedrohte" IStGH-Anklägerin wegen Kriegsverbrecheruntersuchung

Laut einer Recherche des Guardians soll sich der ehemalige Chef des Mossad, Yossi Cohen, laut Berichten an einer geheimen Operation beteiligt haben, um die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, dazu zu bringen, eine Untersuchung wegen Kriegsverbrechen in Palästina einzustellen.

Diese Treffen reichen bis zu Jahren vor dem offiziellen Beginn der Untersuchung im Jahr 2021 zurück. Cohens Beteiligung, die auf höchster Ebene autorisiert wurde, zielte darauf ab, potenzielle Anklagen gegen israelische Militärangehörige zu verhindern und umfasste Taktiken wie Drohungen und Manipulation.

Trotz dieser Bemühungen setzte Bensouda die Untersuchung fort, was zu aktuellen Anträgen auf Haftbefehle gegen israelische Beamte führte und einen bedeutenden Schritt in den Handlungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen einen US- und europäischen Verbündeten darstellt.