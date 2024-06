Erneute Huthi-Angriffe auf Schiffe im Golf von Aden: Feuer an Bord

Von Euronews

Ein mutmaßlicher Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Rebellen hat am Donnerstag ein Schiff im Golf von Aden getroffen und einen Brand an Bord verursacht.

Nach Angaben der britischen Seehandelsbehörde (Ukmto) hat ein mutmaßlicher Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Rebellen am Donnerstag ein Schiff im Golf von Aden getroffen und einen Brand an Bord verursacht. Das wäre der jüngste in einer Reihe von Angriffen im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas.

Das Boot sei von einer Rakete getroffen worden und in Brand geraten. Das private Sicherheitsunternehmen Ambrey bestätigte, dass ein Handelsschiff über Funk einen Notruf absetzte und meldete, dass es von einer Rakete getroffen worden sei. Das Schiff befand sich auf dem Weg von Malaysia nach Venedig in Italien, erklärte Ambrey. Das Profil des Schiffs entspreche den typischen Huthi-Zielen, so Ambrey.

Zweiter Angriff verursachte keine Schäden

Später, ebenfalls am Donnerstag, meldete die Ukmto einen zweiten angeblichen Angriff vor der jemenitischen Hafenstadt Hodeida, teilte dann aber mit, dass das Schiff nicht beschädigt worden sei und seinen Weg fortsetze.

Die Huthis haben sich noch nicht zu den Angriffen vom Donnerstag bekannt, wie sie es oft tun und mehrere Stunden oder sogar Tage warten, bevor sie sich dazu äußern.

Der heutige Angriff folgt auf einen von den Huthis durchgeführten Bombenangriff auf ein Handelsschiff im Roten Meer am Mittwoch, bei dem eine Drohne eingesetzt wurde.