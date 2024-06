Spiel mit dem Feuer: Das bedeutet Putins Besuch für Vietnam

Nach seinem Besuch in Nordkorea ist der russische Präsident Wladimir Putin nach Vietnam gereist. Inmitten des Krieges in der Ukraine. Für seinen Besuch hat Putin ganz bestimmte Gründe. Spielt Vietnam mit dem Feuer?

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Donnerstag nach Vietnam gereist, um die Beziehungen zu seinem langjährigen Partner zu stärken. Moskau ist wegen seiner militärischen Invasion in der Ukraine zunehmend in die internationale Isolation geraten und versucht nun, seine Beziehungen in Südostasien auszubauen.

Der russische Präsident Wladimir Putin auf dem internationalen Flughafen Noi Bai in Hanoi in Vietnam, am 20. Juni 2024. Minh Hoang/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Bei seiner Ankunft wurde er von Würdenträgern und Soldaten in weißen Uniformen begrüßt. Er kam aus Nordkorea, wo er und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un ein Abkommen unterzeichneten, das gegenseitige Hilfe im Falle eines Krieges zusichert.

Der strategische Pakt ist möglicherweise die stärkste Verbindung zwischen Moskau und Pjöngjang seit dem Ende des Kalten Krieges.

Der vietnamesische Präsident To Lam und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden von der Ehrengarde im Präsidentenpalast in Hanoi, Vietnam begrüßt, 20. Juni 2024. Minh Hoang/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die USA und ihre westlichen Verbündeten haben ihre wachsende Besorgnis über ein mögliches Rüstungsabkommen zum Ausdruck gebracht, bei dem Pjöngjang Moskau dringend benötigte Munition für den Einsatz in der Ukraine im Gegenzug für wirtschaftliche Unterstützung und Technologietransfers liefert, was die Bedrohung durch Kims Atomwaffen- und Raketenprogramm verstärken könnten.

Beide Länder streiten den Vorwurf des Waffentransfers ab, der gegen mehrere Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen würde, denen Russland zuvor zugestimmt hatte.

Putins Versuch, "die internationale Isolation zu durchbrechen"

Im vietnamesischen Präsidentenpalast wurde Putin von dem neuen vietnamesischen Präsidenten Tô Lâm begrüßt und umarmt. Der russische Staatschef soll später auch mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Nguyen Phu Trong - dem mächtigsten Politiker Vietnams - und anderen Beamten zusammentreffen.

Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, im Zentralbüro der Kommunistischen Partei Vietnams in Hanoi, Vietnam, Dienstag, 12. Dezember 2023. Minh Hoang/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Russland sei an einer "engen und effektiven Zusammenarbeit" in den Bereichen Energie, Industrie, Technologie, Bildung, Sicherheit und Handel interessiert, sagte der russische Botschafter in Vietnam, Gennady S. Bezdetko, wie vietnamesische Medien berichteten.

Putins jüngste Besuche in China und nun auch in Nordkorea und Vietnam sind Versuche, "die internationale Isolation zu durchbrechen", so Nguyen Khac Giang, Analyst am ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapur.

Russland signalisiert, dass es trotz des Ukraine-Krieges in Asien nicht isoliert ist. Prashanth Parameswaran Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Asienprogramm des Wilson Center

Russland sei für Vietnam aus zwei Gründen wichtig, so Giang: Das Land ist der größte Lieferant von militärischer Ausrüstung für den südostasiatischen Staat. Außerdem helfen russische Ölexplorationstechnologien Vietnam, seine Souveränitätsansprüche im umstrittenen Südchinesischen Meer zu wahren.

Der vietnamesische Präsident To Lam und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin im Präsidentenpalast in Hanoi, Vietnam, Donnerstag, 20. Juni 2024. AP Photo

"Russland signalisiert, dass es trotz des Ukraine-Krieges in Asien nicht isoliert ist. Vietnam stärkt eine wichtige traditionelle Beziehung, während es gleichzeitig seine Beziehungen zu neueren Partnern diversifiziert", so Prashanth Parameswaran, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Asienprogramm des Wilson Center.

Eine lange Freundschaft

Hanoi und Moskau unterhalten seit 1950 diplomatische Beziehungen. Dieses Jahr ist der 30. Jahrestag der Unterzeichnung eines Vertrages über "freundschaftliche Beziehungen" zwischen Vietnam und Russland.

Die Beziehung zwischen den Staaten spiegelt sich nicht zuletzt in der Architektur der vietnamesischen Städte wider. In der vietnamesischen Hauptstadt reihen sich viele Wohnblocks im sowjetischen Stil an Wolkenkratzer. Eine Statue von Wladimir Lenin, dem Gründervater der Sowjetunion steht in einem Park. Viele führende Politiker der Kommunistischen Partei in Vietnam haben an sowjetischen Universitäten studiert, darunter auch Parteichef Trong.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der vietnamesische Präsident To Lam vor ihren Gesprächen im Präsidentenpalast in Hanoi, Donnerstag, 20. Juni 2024. AP Photo

In einem Artikel für Nhan Dan, die offizielle Zeitung der Kommunistischen Partei Vietnams, versprach Putin, die Beziehungen zwischen Moskau und Hanoi zu vertiefen, und würdigte Vietnam als "starken Befürworter einer gerechten Weltordnung, die auf dem Völkerrecht, den Grundsätzen der Gleichheit aller Staaten und der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten beruht."

Er dankte auch "den vietnamesischen Freunden für ihre ausgewogene Haltung zur Ukraine-Krise."

Vietnam wird zunehmend auf die Probe gestellt

Vietnams pragmatische Politik der "Bambusdiplomatie" - ein von Trong geprägter Begriff, der sich auf die Flexibilität der Pflanze bezieht - wird zunehmend auf die Probe gestellt.

Vietnam ist ein Produktionszentrum und ein zunehmend wichtiger Akteur in den globalen Lieferketten. 2023 war Vietnam Gastgeber, sowohl für US-Präsident Joe Biden als auch für Chinas Staatschef, Xi Jinping.

Kein Land (sollte) Putin eine Plattform geben, um seinen Angriffskrieg zu fördern. US-Botschaft in Vietnam

Der Küstenstaat in Südostasien hat sich in Bezug auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine neutral verhalten. Doch es wird immer schwieriger, die Neutralität einzuhalten. Die US-Botschaft in Hanoi kritisiert Putins Besuch und sagt, dass "kein Land Putin eine Plattform geben sollte, um seinen Angriffskrieg zu fördern und ihm zu erlauben, seine Gräueltaten zu normalisieren". Wenn Putin frei reisen dürfe, könne dies "Russlands eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht normalisieren", hieß es in der Erklärung.

Vietnam brauche die Unterstützung der USA, um seine wirtschaftlichen Ambitionen voranzutreiben und seine Verteidigungsbeziehungen zu diversifizieren, sagte Parameswaran. "Es muss sorgfältig abwägen, was es mit Russland in einem Umfeld zunehmender Spannungen zwischen Washington und Moskau tut".

Der bilaterale Handel zwischen Russland und Vietnam belief sich im Jahr 2023 auf 3,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 171 Milliarden US-Dollar mit China und 111 Milliarden US-Dollar mit Amerika.

Seit Anfang der 2000er Jahre entfielen rund 80 Prozent der vietnamesischen Waffeneinfuhren auf Russland. Dieser Anteil ist im Laufe der Jahre zurückgegangen, da Vietnam versucht, seine Lieferungen zu diversifizieren. Die vollständige Abkehr von Russland wird jedoch Zeit brauchen, so Giang.