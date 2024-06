Drei Touristen in nur einer Woche tot auf griechischen Inseln gefunden

Ein amerikanischer Tourist, der auf Mathraki vermisst wurde, ist am Sonntag tot aufgefunden worden, wie der griechische Fernsehsender Sky News berichtet - der dritte Fall innerhalb einer Woche.

Der 55-jährige Mann verschwand am vergangenen Dienstag aus seinem Hotel auf der griechischen Insel Mithraki und wurde am Sonntag tot aufgefunden, wie der griechische Fernsehsender Sky News berichtet.

Dies ist bereits der dritte Todesfall in Griechenland in den letzten Wochen.

Ein 74-jähriger Mann aus den Niederlanden wurde am Samstag auf der Insel Samos tot aufgefunden, nachdem er alleine im Südwesten der Insel spazieren gegangen war. Seine Leiche wurde in einer Schlucht gefunden.

Der britische Fernseharzt Michael Mosley wurde vor einer Woche auf der Insel Symi tot aufgefunden. Mosley sei offenbar einen steilen Abhang hinuntergestürzt, sagte der Bürgermeister von Symi, Lefteris Papakalodoukas, gegenüber Sky News.

In this undated photo provided by the BBC on Sunday, June 9, 2024, doctor and broadcaster Michael Mosley speaks on Sunday with Laura Kuenssberg. AP/AP

Mehrere Touristen werden derzeit noch in dem Land vermisst. Ein weiterer amerikanischer Tourist, der 59 Jahre alte Albert Calibet, wird auf der Insel Amorgos vermisst, nachdem er nach einer Wanderung verschollen war.

ABC News berichtet, dass mehrere Familienangehörige und Freunde Calibets nach Griechenland gereist sind, um nach dem pensionierten Polizeibeamten zu suchen, der aus Los Angeles stammt.

Auch die Suche nach zwei vermissten französischen Touristen auf der griechischen Insel Sikinos geht weiter, wie lokale Medien berichteten.

Bei der Rettungsaktion werden Freiwillige, Feuerwehrleute und ein Polizeiteam von der nahe gelegenen Insel Ios eingesetzt. Die beiden Frauen waren aus Frankreich zu Besuch in Griechenland und 73 und 64 Jahre alt. Nach Angaben des Nachrichtensenders Cyclades24 wohnten die Frauen in verschiedenen Hotels, waren aber angeblich miteinander verbunden.

Behörden warnen vor Hitzegefahr

Der stellvertretende Bürgermeister für Tourismus von Amorgos, Popi Despotidi, erklärte gegenüber iefimerida.gr, dass das Verschwinden von Calibet möglicherweise mit der Hitze zusammenhängt.

"In diesen Tagen ist es auf der Insel unerträglich heiß. Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht", sagte Despotidi.

Es wurde eine dringende Warnung an die Besucher herausgegeben. In Griechenland herrscht eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle, die Temperaturen in der Stadt Chania im Nordwesten Kretas haben bereits bis zu 44,5 °C erreicht.

Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes EMY leidet Griechenland schon seit langem unter starken Hitzeperioden, aber so früh in der Sommersaison wurde noch nie eine solche Hitzeperiode verzeichnet.

Die Akropolis in Athen und mehrere andere touristische Ziele mussten in dieser Woche geschlossen werden, nachdem berichtet wurde, dass Menschen in der Warteschlange bei brütender Hitze in Ohnmacht fielen.

Hitzewelle auf Zypern

In Zypern ist am Sonntag nach einer einwöchigen Hitzewelle, die Berichten zufolge die Rekordtemperaturen für den Monat Juni erreichte, eine zweite ältere Person an einem Hitzeschlag gestorben, so ein Gesundheitsbeamter.

Eine 84-jährige Frau sei einen Tag nach ihrer Einlieferung in ein Krankenhaus am Freitag gestorben, sagte der Sprecher des staatlichen Gesundheitsdienstes, Charalambos Charilaou. Drei weitere ältere Patienten befänden sich in einem ernsten Zustand, sagte er.

Die Temperaturen auf der Insel stiegen die ganze Woche über auf mehr als 40 Grad Celsius.