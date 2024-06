US-Journalist Evan Gershkovich wird in Russland wegen Spionage angeklagt

Von Euronews mit AP

Das Wall Street Journal bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, aber er ist dennoch seit über einem Jahr inhaftiert.

Der US-Journalist Evan Gershkovich, der in Russland seit über einem Jahr wegen Spionagevorwürfen inhaftiert ist, wird sich in der Stadt Jekaterinburg im Uralgebirge vor Gericht verantworten müssen, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Laut der russischen Generalstaatsanwaltschaft wurde die Anklage gegen den Reporter des Wall Street Journal fertiggestellt und sein Fall beim Swerdlowski-Regionalgericht in der Stadt etwa 1.400 Kilometer östlich von Moskau eingereicht.

Gershkovich wird beschuldigt, auf Anweisung der CIA "geheime Informationen" über Uralwagonsawod gesammelt zu haben. Die Einrichtung in der Region Swerdlowsk stellt militärische Ausrüstung her und repariert sie. Die Generalstaatsanwaltschaft gab in einer Erklärung zum ersten Mal die Einzelheiten der Anschuldigungen bekannt.

Die Beamten legten keine Beweise zur Untermauerung der Anschuldigungen vor. Wann der Prozess beginnt, wurde nicht mitgeteilt.

Gershkovich wurde im März 2023 während einer Reportagereise nach Jekaterinburg festgenommen und der Spionage für die USA beschuldigt. Der Reporter, sein Arbeitgeber und die US-Regierung bestritten die Vorwürfe, und Washington bezeichnete ihn als zu Unrecht inhaftiert.

Der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) behauptete damals, er habe im Auftrag der USA gehandelt, um Staatsgeheimnisse zu sammeln, legte aber ebenfalls keine Beweise vor.

Uralwagonsawod, eine staatliche Panzer- und Waggonfabrik in der Stadt Nischni Tagil, etwa 100 Kilometer nördlich von Jekaterinburg, wurde in den Jahren 2011-12 als eine Stütze von Präsident Wladimir Putin bekannt.

Der Werksvorarbeiter Igor Kholmanskih trat im Dezember 2011 in Putins jährlicher Telefonsendung auf und verurteilte die Massenproteste in Moskau als Bedrohung für die "Stabilität" und schlug vor, dass er und seine Kollegen in die Hauptstadt reisen sollten, um bei der Niederschlagung der Unruhen zu helfen. Eine Woche später ernannte Putin Kholmanskikh zu seinem Gesandten in der Region.

Gefangenenaustausch mit Deutschland?

Putin sagte, er glaube, dass eine Einigung über die Freilassung von Gershkovich erzielt werden könne, und deutete an, er sei bereit, ihn gegen einen in Deutschland inhaftierten russischen Staatsbürger auszutauschen, bei dem es sich offenbar um Vadim Krasikov handelt. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe für die Ermordung eines georgischen Staatsbürgers tschetschenischer Abstammung im Jahr 2019 in Berlin.

Auf die Frage von The Associated Press nach Gershkovich sagte Putin letzte Woche, die USA würden "energische Schritte" unternehmen, um seine Freilassung zu erreichen. Er sagte internationalen Nachrichtenagenturen in St. Petersburg, dass solche Freilassungen "nicht über die Massenmedien" entschieden werden, sondern durch einen "diskreten, ruhigen und professionellen Ansatz".

"Und sie sollten sicherlich nur auf der Grundlage der Gegenseitigkeit entschieden werden", fügte er in Anspielung auf einen möglichen Gefangenenaustausch hinzu.

Gershkovich drohen bei Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis

Er ist der erste US-Journalist, der wegen Spionageverdachts inhaftiert wurde, seit Nicholas Daniloff 1986 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Die Verhaftung von Gershkovich schockierte ausländische Journalisten in Russland, obwohl das Land nach der Entsendung von Truppen in die Ukraine zunehmend repressive Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit erlassen hatte.

Der Sohn sowjetischer Emigranten, der sich in New Jersey niedergelassen hatte, sprach fließend Russisch und zog 2017 in das Land, um für die Zeitung The Moscow Times zu arbeiten, bevor er 2022 vom Journal eingestellt wurde.

Seit seiner Verhaftung ist Gershkovich im Moskauer Lefortovo-Gefängnis inhaftiert, einem berüchtigten Gefängnis aus der Zarenzeit, das während der Säuberungen Josef Stalins genutzt wurde, als in seinem Keller Hinrichtungen stattfanden.

Die Regierung Biden hat versucht, über seine Freilassung zu verhandeln, aber das russische Außenministerium erklärte, es würde einen Gefangenenaustausch erst nach einem Urteil in seinem Prozess in Betracht ziehen.

Die US-Botschafterin Lynne Tracy, die Gershkovich regelmäßig im Gefängnis besuchte und an seinen Gerichtsverhandlungen teilnahm, bezeichnete die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "Fiktion" und sagte, Russland benutze "amerikanische Bürger als Schachfiguren, um politische Ziele zu erreichen".

Seit der Entsendung von Truppen in die Ukraine haben die russischen Behörden mehrere US-Bürger und andere westliche Staatsangehörige festgenommen, was diesen Eindruck zu untermauern scheint.