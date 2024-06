Von Euronews

Ein kasachischer Tourist wurde angehalten, nachdem er das Wort ALI auf eine Wand des Hauses der Ceii im Archäologischen Park von Pompeji geschrieben hatte. Der Mann wurde angezeigt und wird für die Beseitigung der Schäden aufkommen müssen.

Ein Tourist aus Kasachstan wurde am Samstagmorgen vom Sicherheits- und Empfangspersonal angehalten, als er im Haus der Ceii im Archäologischen Park von Pompeji die Buchstaben ALI auf einen hellen Putz ritzte.

Der Tourist wurde bei der Carabinieri-Station in der Nähe der Ausgrabungen von Pompeji angezeigt und wird sich für die Beschädigung des Kulturerbes verantworten müssen. Restauratoren und Koordinatoren sind vor Ort, um technische Bewertungen vorzunehmen.

"Dank des neuen Gesetzes von Minister Gennaro Sangiuliano wird der Täter für die Restaurierung der Mauer aufkommen müssen. Bravo an das Ministerium und die Mitarbeiter von Ales, die sofort eingegriffen haben. Hervorragende Zusammenarbeit mit den Carabinieri, denen wir für ihre Schnelligkeit danken", sagte Parkdirektor Gabriel Zuchtriegel.

Wo sich das Haus der Ceii in Pompeji befindet

Das Haus der Ceii, das laut der Website des Archäologischen Parks zwischen 1913 und 1914 ausgegraben wurde, ist eines der seltenen Beispiele für ein antikes Wohnhaus aus der späten samnitischen Periode (2. Jahrhundert v. Chr.). Der Besitz des Hauses wurde dem Magistrat Lucius Ceius Secundus zugeschrieben, wie aus einer Wahlinschrift an der Außenfassade des Hauses hervorgeht.

Die Fassade des Hauses mit ihrer weißen Stuckverkleidung und dem hohen, von kubischen Kapitellen gekrönten Portal veranschaulicht das strenge Erscheinungsbild, das ein bürgerliches Haus der späten samnitischen Zeit (2. Jh. v. Chr.) gehabt haben muss. In der Mitte des tetrastylischen Atriums befindet sich das eigentümliche Impluvium-Becken, das aus Fragmenten von Amphoren besteht, die nach einer in Griechenland weit verbreiteten Technik, die in Pompeji nur in einem anderen Haus der antiken Jagd zu finden ist, in einer Schnittform angeordnet sind.