Von Euronews mit AP

Ein spannendes Match zwischen der Türkei und Österreich in Leipzig endet mit einem Sieg der türkischen Mannschaft.

Es war ein spannendes Spiel zwischen der Türkei und Österreich in Leipzig.

Am Ende müssen sich die Österreicher 1 : 2 geschlagen geben.

Und der Jubel der Türkei-Fans kennt keine Grenzen. Autokorsos ziehen nach dem Spiel auch durch Berlin und andere deutsche Städte.

Defensivspieler Merih Demiral schoss in Leipzig zwei Tore - in der ersten und in der 59. Minute, den Österreichern gelang durch den eingewechselten Michael Gregoritsch nur noch der Anschlusstreffer in der 66. Minute. Team Austria scheiterte mehrmals am türkischen Keeper.

Zuvor hatten sich die Niederländer im Match gegen Rumänien für das Viertelfinale qualifiziert. In Berlin spielen nun die Niederlande gegen die Türkei.

Jetzt stehen alle acht Teams fest, die bei der EM in Deutschland noch dabei sind.