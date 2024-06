Von Euronews mit AP

Die Schweiz steht nach einem Unentschieden gegen Deutschland im Achtelfinale, während Schottland durch ein spätes Tor der Ungarn ausscheidet.

Ungarn - Schottland 1:0

Mit einem dramatischen Tor in der Nachspielzeit besiegte Ungarn Schottland bei der Euro 2024 mit 1:0 und zerstörte damit die Hoffnungen des schottischen Teams und der Fans, zum ersten Mal in der Geschichte das Achtelfinale eines großen Turniers zu erreichen.

Der spät eingewechselte Kevin Csoboth erzielte in der 110. Minute sein erstes Länderspieltor und sicherte Ungarn damit den dritten Platz in der Gruppe A, hinter dem Deutschland und der Schweiz.

Die Ungarn müssen nun abwarten, ob die drei Punkte ausreichen, um als eines der vier besten drittplatzierten Teams das Achtelfinale der EM 2024 zu erreichen. Das werden sie vielleicht erst am Mittwoch erfahren, wenn die letzte Runde der Gruppenspiele beendet ist.

Schottland ist als Gruppenletzter mit nur einem Punkt aus einem Unentschieden gegen die Schweiz ausgeschieden. Außerdem mussten sie im Auftaktspiel der Euro 2024 eine herbe 1:5-Niederlage gegen Deutschland hinnehmen.

Sorge um Ungarns Varga

Sollte Ungarn weiterkommen, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Stürmer Barnabás Varga nach seiner schweren Verletzung dabei sein wird.

Hungary's Barnabas Varga leaves the pitch on a stretcher after he was injured during a Group A match between Scotland and Hungary AP Photo/Antonio Calanni

Varga prallte Mitte der zweiten Halbzeit mit dem schottischen Torhüter Angus Gunn zusammen. Seine Mannschaftskameraden hielten Decken hoch, um den Spieler abzuschirmen, während er vom medizinischen Personal versorgt wurde und alle besorgt zuschauten.

Beide Mannschaften applaudierten, als Varga nach einer Unterbrechung von etwa 10 Minuten auf einer Trage vom Platz gebracht wurde.

Obwohl beide Mannschaften den Sieg in Stuttgart dringend brauchten, waren Torchancen Mangelware.

Schottland hatte zwar den meisten Ballbesitz, konnte Ungarn aber nicht bezwingen. In einer chaotischen 10-minütigen Nachspielzeit mussten beide Torhüter so einiges retten, bevor Kevin Csoboth den Sieg klar machte.

Er leitete den Konter ein und setzte in Unterzahl den ungedeckten Roland Sallai in Szene, bevor er in den Strafraum sprintete, den Rückpass aufnahm und in die nahe Ecke schob, was die ungarischen Spieler und Fans zum Jubeln brachte.

Hungary's Kevin Csoboth, center, celebrates after scoring an ultra late goal during a Group A match between Scotland and Hungary AP Photo/Matthias Schrader

Deutschland - Schweiz 1:1: Füllkrugs spätes Kopfballtor bringt den Deutschland die Tabellenführung

Nach dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit gegen die Schweiz durch den eingewechselten Niclas Füllkrug steht die deutsche Mannschaft an der Spitze der Gruppe A.

Nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten David Raum stieg Füllkrug im Strafraum hoch und köpfte den Ball am Schweizer Keeper Yann Sommer vorbei ins lange Eck des Tors.

Die Schweiz hatte bereits in der 28. Minute durch einen geschickten Volleyschuss von Dan Ndoye ein Tor erzielt. Das Tor spielt derzeit in Bologna, dem aufstrebenden italienischen Verein, der erstmals seit 60 Jahren wieder in der Champions League mitspielt.

Switzerland's Dan Ndoye celebrates after scoring his side's first goal during a Group A match between Switzerland and Germany AP Photo/Themba Hadebe

Germany's Niclas Fuellkrug, center, celebrates with teammates after scoring his sides first goal during a Group A match between Switzerland and Germany AP/Darko Vojinovic

Durch das Unentschieden hat sich die Schweiz für das Achtelfinale qualifiziert, da sie in der Gruppe mit vier Punkten hinter Deutschland mit sechs Punkten Zweiter wurde.

Die Schweiz reist am Samstag nach Berlin, um das Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe B - wahrscheinlich Italien oder Kroatien - zu eröffnen, während Deutschland am selben Tag in Dortmund gegen den Zweiten der englischen Gruppe C antritt.

Der viel kritisierte Rasen im Waldstadion war am Sonntag wieder in besserem Zustand, und das Dach blieb zum Schutz geschlossen, obwohl in den kommenden fünf Tage kein weiterer Regen vorhergesagt ist.

Bei den beiden Spielen der EM 2024 in Frankfurt war der Rasen in Mitleidenschaft gezogen worden. Seit er im November verlegt wurde, nachdem im Stadion zwei NFL-Spiele ausgetragen wurden, scheint er nicht richtig anzuwachsen.