Wahl in Großbritannien: Rückt die irische Einheit näher?

Von Euronews

In Nordirland steht der DUP-Vorsitzende Gavin Robinson unter Druck, seinen Sitz bei den britischen Parlamentswahlen zu behalten.

WERBUNG

In Nordirland könnte sich bei den britischen Parlamentswahlen einiges ändern. 18 Sitze in Westminster stehen zur Disposition. Die pro-britische DUP hat derzeit 8 Sitze, während die pro-irische Einheitspartei Sinn Fein 7 Sitze hat. Im unionistischen East Belfast glaubt die Alliance Partei, den Vorsitzenden der DUP, Gavin Robinson, absetzen zu können.

"Es ist sehr knapp, aber das Feedback unserer Wahlhelfer vor Ort lautet: Es sieht gut aus. Die Resonanz ist gut, Naomi [Long] ist eine Politikerin, die es nur einmal gibt", ist Kate Nicholl von der Alliance Party zuversichtlich. "Sie hat Europa und Westminster bereits vertreten und war Justizministerin, und die Menschen wissen, dass sie, wenn sie ihr ihre Stimme geben, für sie etwas erreichen werden."

Die DUP erklärt, dass sie zuversichtlich ist, wie bisher 8 Abgeordnete nach London entsenden zu können, einschließlich ihres Parteivorsitzenden, meint Gordon Lyons, Wahlkampfleiter der DUP. "Gavin Robinson hat in Ostbelfast eine nachweisliche Erfolgsbilanz. Jedes Mal, wenn er vor die Wähler getreten ist, hat er ein starkes Ergebnis erzielt, und ich glaube, dass er es wieder schaffen wird, aber wir sehen nichts als selbstverständlich an."

Rückt die irische Einheit näher?

Rivalisierende unionistische Parteien konkurrieren mit der DUP um Stimmen. Aber schon der Verlust von nur einem Sitz in Westminster hätte für die wichtigste unionistische Partei eine große symbolische Bedeutung, weil die pro-irische Sinn Féin wegen der wachsenden Zahl irisch-nationalistischer Katholiken in Nordirland ihre Unterstützung weiter ausbauen kann.

Sam McBride von der Belfast Telegraph weist auf die Bedeutung der nicht zu unterschätzenden Symbolkraft hin. "Die Symbolik ist in der nordirischen Politik, in der gesamten irischen Politik, sehr wichtig. Oft ist sie bedeutsamer als das, was tatsächlich passiert. In den letzten Jahren wurde darüber gesprochen, dass Sinn Fein aufsteigt und die unionistischen Parteien im Niedergang begriffen sind, und wenn sich das bei dieser Wahl fortsetzt, wird es das Gefühl verstärken, dass die irische Einheit möglicherweise näher rückt."

In Nordirland steht der Vorsitzende der pro-britischen Democratic Unionist Party unter Druck, seinen Sitz bei den britischen Parlamentswahlen zu behalten. Gavin Robinson droht nicht nur seinen Sitz in Westminster an die Alliance-Kandidatin Naomi Long zu verlieren, sondern auch den Vorsitz der Democratic Unionist Party, nur drei Monate nach seinem Amtsantritt.