Amsterdam könnte bald auf einen totalen Zusammenstoß mit Brüssel über das brisanteste Thema der politischen Agenda zusteuern: die Migration.

Die Niederlande haben eine neue Regierung und mit ihr auch neue Ideen.

Dick Schoof, ein 67-jähriger Unabhängiger, hat das Amt des Ministerpräsidenten übernommen und wird dabei von einer Koalition aus vier Parteien unterstützt: der rechtsextremen, nationalistischen PVV, der konservativ-liberalen VVD, der populistischen, bauernfreundlichen BBB und der aufstrebenden Mitte-Rechts-Partei NSC.

Aufgrund des dominanten Gewichts der PVV in dem unerwarteten Bündnis konzentriert sich ihr gemeinsames Programm stark auf das Thema Migration, ein brisantes Thema, das den Zusammenbruch der vorherigen Regierung verursachte und den Wahlzyklus des letzten Jahres dominierte.

Die Vereinbarung enthält eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Verringerung der Migrationsströme, die nach Ansicht der Parteien Druck auf Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung, Finanzmittel und sozialen Zusammenhalt ausüben. Zu den Initiativen gehören strengere Zulassungsverfahren, die Umkehr der Beweislast, um die Zahl der positiven Bescheide zu verringern, die Abschiebung von Personen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung, "auch zwangsweise", und die sofortige Rückführung von irregulären Migranten, die an der belgischen und deutschen Grenze aufgegriffen werden.

In einem entscheidenden Punkt heißt es im Regierungsprogramm: "Eine Ausstiegsklausel aus der europäischen Asyl- und Migrationspolitik wird der Europäischen Kommission so bald wie möglich vorgelegt werden."

Der ehrgeizige Antrag, der noch nicht offiziell vorgelegt wurde, erregte schnell die Aufmerksamkeit Brüssels, da er in der gleichen Woche auftauchte, in der die Mitgliedstaaten dem Neuen Pakt zu Migration und Asyl endgültig zustimmten, eine umfassenden Überarbeitung, die kollektive, vorhersehbare Regeln zur Steuerung der Ankunft von Asylbewerbern vorsieht.

Die Verhandlungen über die Reform dauerten fast vier Jahre und beendeten ein kräftezehrendes politisches Ringen, das bis zur Migrationskrise 2015-2016 zurückreicht. Die Nachricht, dass die Niederlande, ein Gründungsmitglied der Union und eine florierende Wirtschaft, aus vergangenen und zukünftigen Gesetzen aussteigen wollten, wurde mit Bestürzung - und großer Skepsis - aufgenommen.

Schließlich sind Opt-out-Klauseln in der EU eine Seltenheit, die man an einer Hand abzählen kann.

Dänemark hat zwei: aus der Eurozone und aus dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR). Irland hat ebenfalls zwei: aus dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und aus dem Schengen-Raum, aufgrund seiner gemeinsamen Grenze mit dem Vereinigten Königreich. Polen hingegen hat nur einen: die Charta der Grundrechte, die nur die praktische Anwendung betrifft.

Amsterdam bewirbt sich nun um den sechsten Platz.

Opt-outs und Opt-ins

Im Kern ist die EU ein System gemeinsamer Regeln, die einheitlich angewandt werden müssen, um wirksam zu sein und im Konfliktfall Vorrang vor nationalen Normen zu haben. Andernfalls würde der Binnenmarkt auseinanderfallen und sich in ein unüberschaubares Labyrinth willkürlicher Regeln verwandeln.

Aus diesem Grund sind Opt-out-Klauseln etwas Außergewöhnliches: Ihre Existenz widerspricht der grundlegenden Logik der EU und schafft eine permanente Lücke im gemeinsamen Rechtsbestand. Sie sind von Natur aus politisch, weil sie sich mit einem hochsensiblen Interesse - oder einem intensiven Missstand - eines Landes befassen, der, wenn er nicht beachtet wird, ein größeres politisches Ziel verhindern würde.

Dänemark beantragte erstmals Opt-outs für die Eurozone, den Bereich Inneres und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nachdem der Vertrag von Maastricht 1992 von den dänischen Wählern abgelehnt worden war. (Der Verteidigungs-Opt-out wurde abgeschafft, nachdem Russland den umfassenden Krieg in der Ukraine begonnen hatte.)

Die Ausnahmeregelung wurde ausgeweitet, als der Vertrag von Amsterdam 1997 vorschlug, die EU-Institutionen zu ermächtigen, in den von der ASFJ abgedeckten Bereichen wie Migration, Justiz, Sicherheit und Grundrechte Rechtsvorschriften zu erlassen. Bis dahin lag die ASFJ fest in den Händen der Regierungen, ohne Beteiligung der Europäischen Kommission.

Der Sinn einer EU-Mitgliedschaft besteht darin, dass man sich verpflichtet, die Gesetze der EU zu befolgen. Elise Muir Rechtsgelehrte, KU Leuven

Irland verlangte die gleiche Behandlung, und beide Länder setzten ein Protokoll durch, das sie von allen im Rahmen der ASFJ gefassten Beschlüssen befreite. Die Protokolle wurden dem Vertrag von Amsterdam hinzugefügt und sind noch heute in Kraft. Die irische Klausel ist jedoch flexibel und erlaubt es Dublin, sich von Fall zu Fall für oder gegen die Migrationsregeln zu entscheiden.

Später folgte Polen diesem Beispiel. Im Vorfeld des Vertrags von Lissabon aus dem Jahr 2007, mit dem die Charta der Grundrechte volle Rechtskraft erlangte, beantragte das Land ein Opt-out von ihrer gerichtlichen Anwendung, da es befürchtete, dass der liberale Charakter der Charta mit konservativen Familienwerten kollidieren würde. Daraufhin wurde ein Protokoll ausgearbeitet, um die Umsetzung der Charta in Polen zu begrenzen. (Der tatsächliche Geltungsbereich dieser Klausel ist seither umstritten.)

Könnten die Niederlande eine ähnliche Vereinbarung über Migration und Asyl treffen?

Für Elise Muir, Leiterin des Instituts für Europarecht an der Katholischen Universität Leuven, ist die Antwort einfach: "Ein Mitgliedstaat kann sich nicht aus der EU-Gesetzgebung zurückziehen, nachdem diese verabschiedet wurde. Der Sinn einer EU-Mitgliedschaft besteht darin, dass man sich verpflichtet, die Gesetze der EU zu befolgen".

Die bestehenden Ausnahmeregelungen, so Muir, wurden beim Beitritt neuer Länder oder bei der Überarbeitung von Verträgen geschaffen, "aber das ist im Moment unwahrscheinlich und erfordert die einstimmige Zustimmung aller Staaten".

Alternativ dazu, so fügte sie hinzu, könnte ein Opt-out vorgeschlagen werden, während ein Gesetzesentwurf verhandelt wird. Der Neue Pakt ist jedoch bereits beschlossen, und es besteht kein Interesse, ihn bereits wieder neu zu verhandeln.

Mark Klassen, Professor für Migrationsrecht an der Universität Leiden, ist ebenfalls nicht vom niederländischen Vorschlag überzeugt und betont, dass die Niederlande "sowohl in der derzeitigen Form als auch nach den Reformen des Migrationspakts vollständig an den Aquis, also den Besitzstand, im Asylbereich gebunden sind".

Der Pakt mit seinen Bestimmungen zur Ausweitung der Überprüfung neuer Antragsteller, zur Beschleunigung der Prüfungsverfahren, zur Umverteilung von Asylbewerbern und zum Aufbau eines gemeinsamen Finanzpools wurde eingeführt, um eine echte Solidarität innerhalb der EU zu gewährleisten, etwas, das die südlichen Länder als schmerzlich vermisst beklagt hatten. Mit anderen Worten: Es soll sichergestellt werden, dass alle die Last der grenzüberschreitenden Herausforderung tragen.

"Es wäre nicht mit der Reform vereinbar, wenn die Niederlande ein Opt-Out aushandeln könnten, was auch einer der Hauptgründe ist, warum ein solches Opt-Out nicht denkbar ist", so Klassen.

WERBUNG

Dies wird ein leeres Versprechen an die Wählerinnen und Wähler der rechtsextremen Partei in der Koalition bleiben. Mark Klassen Rechtsgelehrter, Universität Leiden

Der Professor glaubt, dass sich die niederländische Exekutive der geringen Chancen bewusst ist, eine einstimmige Zustimmung für eine Ausnahmeregelung zu erhalten, die, wenn sie gewährt würde, die Asylsuchenden wahrscheinlich aus den Niederlanden in die Nachbarländer treiben würde, und vermutet nur einen Grund hinter dem kühnen Schritt: Wahlkampf.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere neue Regierung weiß und versteht, dass es kein Verfahren gibt, um ein Opt-out zu erreichen, indem man es bei der Kommission beantragt", sagte Klassen. "Dies wird ein leeres Versprechen an die Wählerinnen und Wähler der rechtsextremen Partei in der Koalition bleiben."

In einer Erklärung gegenüber Euronews weigerte sich die Europäische Kommission, politische Programme zu kommentieren und verwies auf die Tatsache, dass die Niederlande bei der Schlussabstimmung über den Pakt am 14. Mai für alle vorgelegten Rechtsvorschriften gestimmt haben.

"Die Verträge enthalten keine Bestimmungen (in Form eines Protokolls), die eine Opt-out-Klausel für die Niederlande in diesem Bereich (Innenpolitik) regeln", sagte ein Sprecher der Kommission.

"Einmal angenommen, ist das EU-Recht für alle betroffenen Mitgliedstaaten verbindlich und nach seinem Inkrafttreten gemäß den spezifischen Bestimmungen in jedem Rechtsakt anwendbar. Die Instrumente des Paktes werden für die Niederlande verbindlich sein."