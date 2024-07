Copyright Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Joe und Jill Biden empfangen NATO-Vertreter im Weißen Haus. - Copyright Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Während des NATO-Gipfels in Washington lädt US-Präsident Joe Biden die NATO-Vertreter zu einem Abendessen ins Weiße Haus. Mit dem Gipfel will Biden seine Führungsrolle in der Weltpolitik beweisen, bei langen diplomatischen Abendessen demonstriert er seine Gesundheit vor den Präsidenschaftswahlen.