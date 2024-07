Von Euronews

Für die Sicherheit der Olympischen Sommerspiele 2024 soll die französische Armee sorgen. In der Nähe von Paris wurde dafür ein riesiges Militärcamp errichtet. Es soll das größte Militärlager in Paris sein seit dem Zweiten Weltkrieg.

Tausende französische Soldatinnen und Soldaten sind in Paris eingetroffen, um für die Sicherheit der Olympischen Spiele zu sorgen. Einige von ihnen haben gerade einen Einsatz in Mali oder Afghanistan hinter sich.

Auch für den Einsatz in Paris sind die Soldatinnen und Soldaten gut vorbereitet, erklärt Ankhena, eine Reservistin aus dem 93. Gebirgsartillerieregiment:

"Wir werden die olympischen und paralympischen Ausstragungsstätten sichern, es ist also die Sentinelle-Mission, eine Mission, die wir sehr gut kennen und für die wir ausgebildet sind, sowohl als Reservisten als auch als aktive Soldaten."

Militär-Lager strategisch nah bei Paris

Das Militär-Camp namens "Gefreiter Alain-Mimoun" liegt weniger als 30 Minuten von allen olympischen Austragungsorten entfernt und somit strategisch günstig für Einsätze in der gesamten Region Paris.

Der Militärstützpunkt verfügt über eine Krankenstation, sanitäre Einrichtungen und eine Kantine - alles wurde in nur 65 Tagen errichtet. Es bietet Platz für 4500 Soldaten. Oberst Michel Bergier übernimmt die Lagerleitung des Lagers "Gefreiter Alain Mimoun". Er erklärt, es sei "das das größte Lager, das seit dem Zweiten Weltkrieg in Paris gebaut wurde." Der Oberst ergänzt: "Nach mehr als vierzig Jahren in der Armee ist dies das erste Mal, dass ich etwas dieser Art umgesetzt sehe."

In den vorhandenen Einsatzzentralen wird die Eröffnungsfeier am 26. Juli 2024 genau beobachtet. Insgesamt wurden 15.000 Soldatinnen und Soldaten zur Sicherung der Olympischen Sommerspiele 2024 mobilisiert.