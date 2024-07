Corona auf Wahlkampfreise: US-Präsident Biden muss sich isolieren

Von Euronews

Trotz zuletzt lauter werdender Kritik will Biden als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten. Doch nun muss der 81-Jährige seinen Wahlkampf unterbrechen. Schuld ist das Coronavirus.

US-Präsident Joe Biden muss seinen Wahlkampf derzeit aussetzen. Grund ist eine Corona-Erkrankung des 81-Jährigen. Der Demokrat wurde bei einem Besuch in Las Vegas positiv auf das Coronavirus getestet. Biden wollte in der Metropole an einem Kongress der Organisation Unidos US teilnehmen, einer Gewerkschaft, die Latino-Arbeiter vertritt.

UnidosUS-Präsidentin Janet Murguía, erklärte, dass Biden sie angerufen und ihr mitgeteilt habe, dass er nicht kommen könne. Kurz darauf bestätigte das Weiße Haus, Biden sei nach der ersten Veranstaltung positiv auf das Virus getestet worden. Er habe sich in seinem Privathaus im US-Bundesstaat Delaware, nach dem Auftreten leichter Symptome, isoliert. Von dort könne er alle Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen, hieß es. Biden habe Atemwegsbeschwerden, eine laufende Nase und Husten. Er habe eine erste Dosis des Covid-Medikaments Paxlovid bekommen.

Wahl im November: Biden beharrt auf Kandidatur

Zuletzt war Biden im Sommer 2022 positiv auf das Virus getestet worden. Auch damals wurde er mit dem Medikament Paxlovid behandelt. Wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation wurde er dann erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei habe es sich um einen "Rückfall" gehandelt, der bei Patienten und Patientinnen, die mit Paxlovid behandelt wurden, in seltenen Fällen auftrete, hieß es damals. Biden hatte damals einen milden Verlauf, so das Weiße Haus.

Vor allem mit Blick auf die Präsidentenwahl im November ist Bidens Gesundheitszustand immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Bei der TV-Debatte gegen den republikanischen Herausforderer Donald Trump vor knapp drei Wochen, bei der der Demokrat einen desaströsen Auftritt hinlegte, hatte Biden auch schon Schnupfen und eine heißere Stimme.

Trotz lauter werdender Kritik beharrt Biden jedoch auf seiner Kandidatur bei den Wahlen im November. Allerdings sagte er auch, im Falle einer schweren Erkrankung oder wenn er keine Chance habe zu gewinnen, aus dem Rennen um das Weiße Haus aussteigen zu wollen.