Biden hält vehement an US-Präsidenschaftskandidatur fest

In einem Fernsehinterview mit NBC News betonte der amtierende US-Präsident Joe Biden, er sitze "fest im Sattel". Kritik an seinem Alter wies er entschieden zurück. Er betonte seine Bemühen im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft.

Trotz seiner vergangenen häufigen Patzer hat amtierender US-Präsident Joe Biden betont, dass er im Rennen um die Präsidentschaft bleibt. Während eines Interviews mit dem US-amerikanischen Fernsehsender NBC hielt Biden vehement an seiner Aussage fest, es seine Aufgabe sei, "die Sache zu Ende zu bringen".

Biden räumt in dem Interview eigene Fehler ein, machte aber deutlich, er werde sich weiterhin auf seinen direkten Konkurrenten, den ehemaligen Präsidenten und Republikaner Donald Trump, konzentrieren. Biden verglich sich direkt mit Trump, schließlich sei er selbst "nicht der Typ, der am ersten Tag gesagt hat, dass er ein Diktator sein will". Es sei Trump, nicht Biden, der diese Art von Rhetorik betreibe, sagte Biden und bezog sich dabei auf Trumps frühere Äußerungen über ein "Blutbad", sollte der Republikaner bei den Wahlen verlieren.

"Wie kann man über die Bedrohung der Demokratie sprechen, die real ist, wenn ein Präsident solche Dinge sagt?" sagte Biden. "Sagt man einfach gar nichts, weil es jemanden aufhetzen könnte?"

Biden konzentriert sich auf Wahlkampf

Auf Fragen nach seinem Alter und seiner Fähigkeit, weiterhin Präsident der USA zu bleiben, antwortete Biden: "Hören Sie, ich mache das schon sehr lange. Diese Story, dass ich der alte Mann bin... Das bin ich, ich bin alt, aber ich bin nur drei Jahre älter als [Donald] Trump."

Joe Biden sagte, die Wählerinnen und Wähler sollten ihn nicht nach den jüngsten Ereignissen im Wahlkampf, sondern nach den bisherigen dreieinhalb Jahren seiner Amtszeit beurteilen.

Auf die Frage des Interviewers Lester Holt, ob Biden das Gefühl habe, "wieder in den Sattel steigen zu wollen", antwortete Biden: "Ich sitze fest im Sattel. Wo sind Sie gewesen?"

Biden besteht darauf, den Wahlkampf fortzusetzen. Im Interview betont er, dass er massiv an seiner Wahlkampagne arbeitet: "Ich habe an 22 großen (Wahlkampf-) Veranstaltungen teilgenommen, habe Tausende Menschen getroffen. Überwältigende Menschenmassen. Es ist viel los. Was ich tue: Ich gehe raus und zeige dem amerikanischen Volk, dass ich über voll funktionsfähig bin. Dass ich keine Notizen brauche. Ich brauche keinen Teleprompter. Ich kann rausgehen und auf jede Frage antworten."

Forderungen zum Rücktritt aus den eigenen Reihen

Die Zahl der Demokraten - Bidens Partei -, die fordert, dass Biden seine Präsidenschaftskandidatur zurückziehen soll, steigt.

Der Streit um seine Kandidatur wurde durch eine katastrophale Fernsehdebatte mit Donald Trump ausgelöst, in der der Präsident sichtlich und hörbar Mühe hatte, seinem Vorgänger etwas entgegenzusetzen.

In der vergangenen Woche hatte sich Joe Biden zusätzlich bei dem NATO-Gipfel in Washington D. C. versprochen. Er stellte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenksyj als "Präsident Putin" vor.

"Herzliches" Telefonat mit Trump nach Anschlag

Die Negativ-Schlagzeilen über diesen Fehler wurden erst von einem Anschlag auf Donald Trump am vergangenen Samstag unterbrochen.

Biden sagte in dem NBC-Interview, er habe nach dem Attentat privat mit Trump gesprochen und beschrieb das Telefonat mit seinem Rivalen als "sehr herzlich".

Unterdessen wurde Donald Trump am Montag während des Parteitags der Republikanischen Partei offiziell als Kandidat für die US-Präsidenschaftswahlen im November diesen Jahres nominiert. Trump trat mit einem bandagierten rechten Ohr auf, wo er am Samstag von einer Kugel getroffen wurde. Als sein Vize wurde sein einstiger Kritiker der Senator von Ohio, J.D. Vance, nominiert.