Am Freitag werden die Olympischen Spiele in Paris eröffnet. Die ersten Athleten und Athletinnen sind bereits im olympischen Dorf angekommen und freuen sich schon riesig auf die Spiele.

Immer mehr Trainer und Athleten kommen am Pariser Flughafen an, alle erfüllt von dem Traum mit einer Medaille wieder abzureisen. Insgesamt werden rund 11.400 Athletinnen und Athleten aus 152 Ländern an den Spielen in Paris teilnehmen.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 findet bereits an diesem Freitag, dem 26. Juli in Paris statt.

Ein Traum, der wahr wird

Die peruanische Florett- und Degenfechterin Maria Luisa Doig Calderon ist ebenfalls im olympischen Dorf angekommen. Sie nimmt bereits zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teil, diesmal als Fahnenträgerin ihres Landes. Sie freut sich schon sehr auf die sportlichen Sommertage in Paris.

"Es ist natürlich ein Traum, der wahr wird", sagt Calderon. "Wir haben so viel dafür trainiert. Ich betreibe meinen Sport seit 28 Jahren. Ich nehme bereits zum dritten Mal an den Olympischen Spiele teil, und ich freue mich riesig darauf, dass es gleich losgeht."

Geheimtipps zum Stressabbau

Die erfahrene schottische Sportlerin Kirsty Gilmour wartet gespannt auf ihr erstes Badmintonspiel. Sie hat ein paar Tricks zum Stressabbau parat. "Ich habe mein Kopfkissen und eine kleine Kerze von zu Hause mitgebracht. Damit es sich ein wenig wie zu Hause anfühlt und nicht wie in ein separates, sehr strenges olympisches Dorf, also versuche ich es mir ein wenig gemütlicher zu machen", verrät sie ihre Gehemtipps.

Sie ist eine der besten schottischen Badmintonspielerinnen. Von den Olympischen Spielen hat sie aber bisher noch keine Medaille nach Hause gebracht.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wird zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele auf einem Fluss abgehalten. Sie beginnt am 26. Juli um etwa 19.30 Uhr an der Pont d‘Austerlitz im Osten der französischen Hauptstadt. Alle teilnehmenden Sportler und Sportlerinnen werden auf Booten rund sechs Kilometer auf der Seine zur westlichen Pont d‘Iéna fahren.