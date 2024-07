Ist die Seine sauber genug für die Olympischen Spiele in Paris?

Von Suman Naishadam/Tom Nouvian mit AP

Nach der französischen Sportministerin traute sich jetzt auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo in die Seine, um zu zeigen, dass der Fluss sauber und sicher ist.

"Jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, machen sie sich Sorgen, dass ich in der Seine schwimmen werde", sagt Léonie Périault, eine französische Triathletin, die bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eine Bronzemedaille gewonnen hat.

Paris hat 1,4 Milliarden Euro ausgegeben, um diese Befürchtungen zu zerstreuen, und eine riesige unterirdische Wanne gebaut, in der die Abwässer gespeichert werden, damit sie nicht in die Seine fließen. Seit mehr als einem Jahrhundert ist das Schwimmen in dem berühmten Pariser Fluss aufgrund der Verschmutzung des Wassers verboten.

Weniger als zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris und den Veranstaltungen, die im Fluss stattfinden sollen, stellt sich eine Frage: Wird die Seine sauber genug sein, damit die Sportler darin schwimmen können?

Wird die Seine rechtzeitig sauber sein?

Triathlon und Marathonschwimmen sollen in der Seine ausgetragen werden, aber trotz der Bemühungen der Stadt wurde das Wasser in den letzten Wochen als für Menschen unsicher und an anderen Tagen als sauberer getestet. Die Spiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August statt.

Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra ist von der Sauberkeit der Seine so überzeugt, dass sie am Wochenende in den Fluss gesprungen ist. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat es ihr jetzt nachgemacht, nachdem sie ihre Teilnahme wegen der vorgezogenen Wahlen in Frankreich verschoben hatte.

Die Triathletin Léonie Périault ist frustriert von der fieberhaften Debatte um den Fluss: "Ich schwimme schon seit mehreren Jahren in diesem Fluss. Bei Jugendwettkämpfen sind wir regelmäßig in der Seine geschwommen und hatten nie Probleme", sagt sie.

Letztes Jahr nahm Périault an einem Testwettkampf in der Seine teil.

"Die Kulisse mit dem Eiffelturm war unglaublich, und die Wasserbedingungen waren nicht schlechter als anderswo auf der Welt", sagt sie.

Paris hat 1,4 Milliarden Euro ausgegeben, um die Seine zu säubern

Um den Fluss zu säubern, hat Paris 1,4 Milliarden Euro in den Bau von Infrastrukturen investiert, um bei Regen mehr Regenwasser aufzufangen - das gleiche Wasser, das bakterienhaltige Abwässer enthält, die bei starkem Regen in den Fluss gelangen und ihn zum Baden ungeeignet machen.

Im Mai weihten die Pariser Behörden ein riesiges unterirdisches Wasserspeicherbecken neben dem Bahnhof Austerlitz ein, das überschüssiges Regenwasser auffangen und verhindern soll, dass Abwässer in die Seine gelangen. Das Becken fasst das Äquivalent von 20 olympischen Schwimmbecken voller Schmutzwasser, das nun aufbereitet wird, und ist das Herzstück umfangreicher Infrastrukturverbesserungen, die die Stadt eilig vorgenommen hat, um rechtzeitig für die Spiele fertig zu werden, aber auch um sicherzustellen, dass die Pariser in den kommenden Jahren eine sauberere Seine vorfinden.

Doch einige heftige Regenfälle könnten die E. coli-Werte über den Grenzwert von 900 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter steigen lassen, den der Welttriathlonverband als sicher für Wettkämpfe festgelegt hat.

"Die Seine ist kein Sonderfall", sagt Metin Duran, Professor für Bau- und Umwelttechnik an der US-amerikanischen Villanova University, der sich mit Regenwasserbewirtschaftung beschäftigt. "Es handelt sich wirklich um ein kompliziertes und sehr kostspieliges Problem."

Olympische Veranstaltungen müssen möglicherweise abgesagt oder verlegt werden

Die Pariser Olympia-Organisatoren haben erklärt, dass der Schwimmteil des Triathlons gestrichen und der Schwimm-Marathon in das Nautik-Stadion von Vaires-sur-Marne im Großraum Paris verlegt würde, falls heftige Regenfälle die Strömung der Seine während der Spiele beeinträchtigen.

"Es ist nicht sehr häufig, aber es ist schon ein paar Mal vorgekommen", sagte Ollala Cernuda, Kommunikationschef von World Triathlon, einem internationalen Verband für diesen Sport, über die Möglichkeit, dass der Schwimmteil gestrichen wird.

"Und das hat immer mit der Wasserqualität zu tun", so Cernuda.

Warum ist die Seine so schmutzig?

Paris hat, wie viele andere alte Städte auf der Welt, ein kombiniertes Abwassersystem, d. h. Abwasser und Regenwasser fließen durch die gleichen Rohre. Bei starken oder lang anhaltenden Regenfällen ist die Kapazität der Rohre erreicht, so dass das Rohabwasser in den Fluss und nicht in eine Kläranlage fließt.

Die Überwachungsgruppe Eau de Paris hat das Flusswasser täglich getestet und dabei in den letzten Wochen bedenkliche E. coli-Werte festgestellt, die sich Anfang Juli wieder verbessert haben.

Olympia-Organisatoren bleiben optimistisch

Die Organisatoren sind jedoch weiterhin optimistisch, dass die Veranstaltungen bei trockenerem und sonnigerem Wetter als im Juni in der französischen Hauptstadt wie geplant stattfinden können - und das trotz des Ausbaus der Infrastruktur. Die ultravioletten Strahlen der Sonne töten Bakterien wie E. coli im Wasser ab.

Eine AP-Analyse der Wetterdaten ergab, dass Paris 2024 die zweitmeisten Regentage seit 1950 hatte, übertroffen nur von 2016.

Wichtig für die Wasserqualität der Seine ist auch, dass es nur wenige Tage ohne Regen gab.

Paris erlebte in diesem Jahr nur eine einwöchige Trockenperiode - Anfang Juni, während zwischen 1950 und 2020 mindestens drei solcher Perioden bis Ende Juni für die Stadt typisch waren, so die Analyse.

"Die Vorhersagen von Niederschlägen sind bis zu einer Woche im Voraus sehr viel genauer geworden", sagte Jennifer Francis, Wissenschaftlerin am Woodwell Climate Research Center in Massachusetts. "Aber die saisonalen Muster der vergangenen Jahrzehnte bieten in unserer wärmeren Welt keine verlässliche Orientierung mehr.

Experten sagen, dass es derzeit unmöglich ist, Vorhersagen zu treffen

Dan Angelescu, Gründer und CEO von Fluidion, einem in Paris und Los Angeles ansässigen Technologieunternehmen für Wasserüberwachung, sagte, dass seit dem Bau der neuen Infrastruktur in der Stadt zwar Verbesserungen im Fluss zu beobachten seien, die Wasserqualität der Seine aber nach wie vor fragil sei. Sein Unternehmen misst seit mehreren Jahren den Verschmutzungsgrad der Seine.

Angelescu sagte, es sei schwierig, anhand der Daten der vergangenen Jahre vorherzusagen, was in diesem Monat passieren könnte, da das Wasserspeicherbecken und andere Infrastrukturen erst vor einigen Monaten in Betrieb genommen wurden.

"Es ist schwer zu sagen", sagte Angelescu Anfang Juli, als das Wasser der Seine sauberer war als in den Wochen zuvor.

"Eine so drastische Verbesserung in so kurzer Zeit könnte ein Zeichen dafür sein, dass etwas funktioniert", sagte er.