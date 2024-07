Brütende Hitze in Paris nach verregnetem Start der Olympischen Spiele

Fans des US-Teams verfolgen die Vorläufe des Ruder-Achters der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2024 am Montag, 29. Juli 2024, in Vaires-sur-Marne, Frankreich. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Copyright Lindsey Wasson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Copyright Lindsey Wasson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved