Von Euronews mit AP, Corriere

Der Vater hatte sein Auto in Marcon bei Venedig in der prallen Sonne geparkt - und das Kind im Fahrzeug vergessen.

Immer wieder warnen die Behörden davor, kleine Kinder in der Sommerhitze im Auto sitzen zu lassen - und dennoch ist es wieder passiert. In Marcon in der Region von Venedig hat ein Vater seine 18 Monate alte Tochter am Morgen auf dem Weg zur Arbeit auf dem Parkplatz vor seiner Firma im Kindersitz im Auto vergessen. Erst in der Mittagspause beim Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen fiel dem Vater das Kind wieder ein, wie Corriere della Sera berichtet. Ein Kollege hatte zudem das Warnsignal des SUV bemerkt, das Kinder in solchen Situationen retten soll.

Der SUV stand in der prallen Sonne

Aber bei Temperaturen von 34 Grad im Schatten kam für die kleine Tochter jede Hilfe zu spät. Das Auto war in der prallen Sonne geparkt. Die Leiche des Mädchens sollte in der kommenden Woche obduziert werden.

„Ich bin am Boden zerstört“, sagt der Vater immer wieder, der jetzt wohl wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wird.

Eigentlich hätte der Vater die Tochter in die Kita bringen sollen, die ganz in der Nähe seiner Arbeit liegt. Was genau am Donnerstagmorgen geschehen ist, sollen jetzt die Ermittlungen ergeben.

Der Pfarrer, der die Eltern getroffen hat, erklärte, der Tod des Mädchens sei "die Tragödie ihres Lebens".