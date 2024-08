Warum Kamala Harris an diesem Freitag Grund zur Freude hat

Von Euronews mit AP

Die US-Vizepräsidentin freut sich auf ihre offizielle Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der demokratischen Partei. Sie hat jetzt genug Stimmen auf sich vereint.

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat an diesem Freitag Grund zur Freude, denn die 59-Jährige hat jetzt genug Stimmen von Wahlleuten ihrer Partei zusammen, um offiziell zur Präsidentschaftskandidatin gewählt zu werden.

In einem Post im sozialen Netzwerk X schreibt Kamala Harris, es sei ihr eine Ehre, als Präsidentschaftskandidation der Demokraten in den Vereinigten Staaten nominiert zu werden. Sie werde die Nominierung in der kommenden Woche annehmen.

Erst vor wenigen Wochen hatte der 81-jährigeUS-Präsident Joe Biden sich aus dem Rennen zurückgezogen. Und er hatte sich für Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten ausgesprochen.

Das Spendensammeln geht weiter

Kamala Harris forderte in ihrer Nachricht die Menschen weiter dazu auf, für ihre Kampagne zu spenden.

Nach Angaben der New York Times hat die Bewerberin der Demokraten im Juli 310 Millionen US-Dollar an Wahlkampfspenden eingenommen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 138 Millionen US-Dollar, die ihr Gegner Donald Trump im vergangenen Monat zusammenbekommen hat.

Zu dem Spendenerfolg erklärte Kamala Harris selbst: "Es ist mir eine Ehre, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Kampagne gerade den besten Monat in der Geschichte des Grassroot-Fundraising erzielt hat." Denn noch nie hat eine Partei in den USA in so kurzer Zeit so viel Geld gesammelt wie die Vizepräsidentin.