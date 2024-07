Von Euronews mit AP

Auf X, ehemals Twitter, verkündete Biden, dass er seine Präsidentschaftskandidatur aufgeben werde. Er unterstütze die Kandidatur seiner Vizepräsidentin, Kamala Harris.

WERBUNG

US-Präsident Joe Biden hat auf X verkündet, dass er seine Präsidentschaftskandidatur aufgeben wird. In einem weiteren Post schlug der 81-Jährige vor, dass seine Vizepräsidentin Kamala Harris ihn als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei ersetzen solle.

In dem ersten Beitrag zählte Biden die Erfolge der letzten dreieinhalb Jahre auf. "Amerika hat heute die stärkste Wirtschaft der Welt und wir haben bedeutende Investitionen in den Wiederaufbau, die Gesundheitsversorgung und den Klimaschutz getätigt. Gemeinsam haben wir eine Pandemie und die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression überwunden und unsere Demokratie geschützt", schrieb er und verkündete, dass er seine Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl aufgeben werde.

"Es war mir eine große Ehre, als Ihr Präsident zu dienen. Obwohl ich ursprünglich zur Wiederwahl antreten wollte, habe ich beschlossen, zurückzutreten und mich auf meine verbleibende Amtszeit zu konzentrieren. Ich danke allen, die mich unterstützt haben, insbesondere Vizepräsidentin Kamala Harris, und dem amerikanischen Volk für ihr Vertrauen."

Druck auf Präsidenten gestiegen

Nach einer CNN-Fernsehdebatte mit Donald Trump am 27. Juni, bei der der Präsident körperlich und kognitiv erschöpft wirkte, wurden die Forderungen nach seinem Rücktritt lauter. Er hatte Mühe, die oft falschen Aussagen seines Gegners, Donald Trump, zu widerlegen, gab selbst weitschweifige Antworten und starrte zeitweise ausdruckslos ins Leere.

Nach dem Debakel teilten Bidens Verbündete den Medien mit, dass er an einer Erkältung gelitten habe. Er hielt bei einer folgenden Wahlkampfveranstaltung eine energischere Rede, um die Initiative wiederzuerlangen.

In den folgenden Interviews und öffentlichen Auftritten, mit denen er den Wählern und seiner eigenen Partei versichern wollte, dass er fit sei, wirkte Biden jedoch häufig müde.

Infolgedessen begannen immer mehr prominente Demokraten, entweder über seine Zukunft zu spekulieren oder ihn ausdrücklich zum Rücktritt aufzufordern. Andere standen fest hinter ihm.

Ein besonders schlimmer Moment ereignete sich auf dem Washingtoner Gipfel zum 75-jährigen Bestehen der NATO. Jahrestag der NATO. Biden konnte zwar eine ausgedehnte Pressekonferenz abhalten, in der er sich zu einer Reihe komplexer Politikbereiche äußerte, aber er bezeichnete auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "Präsident Putin" und seine eigene Vizepräsidentin, Kamala Harris, als "Vizepräsident Trump".

Als klar wurde, dass seine Bemühungen, die Flut einzudämmen, nicht erfolgreich waren, forderten einige der führenden Persönlichkeiten der Partei - darunter die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi - ihn nicht mehr zum Rücktritt auf, sondern gaben den Medien zweideutige Antworten auf die Frage, was er tun sollte.

Eine wichtige Intervention kam von George Clooney, einem der größten Spender der Demokraten, der in der New York Times schrieb, dass „die einzige Schlacht, die (Biden) nicht gewinnen kann, der Kampf gegen die Zeit ist“.

"Es ist niederschmetternd, das zu sagen, aber der Joe Biden, mit dem ich vor drei Wochen auf der Benefizveranstaltung war, war nicht der Joe Biden des Jahres 2010, der eine große Sache war. Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020. Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben", schrieb er.

Biden hatte Schwierigkeiten, sich an den Namen seines Verteidigungsministers zu erinnern

Selbst das versuchte Attentat auf Donald Trump kurz vor dem Attentat konnte die Biden-Geschichte nicht aus dem Nachrichtenkreislauf verdrängen oder den langsamen, aber stetigen Tropf der Demokraten stoppen, die ihn zum Rücktritt aufforderten.

In der Mitte des Parteitags, auf dem Trump die Nominierung annahm, wurde bekannt, dass bei Biden eine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert worden war, die ihn zwang, sich in seinem Haus in Delaware zu erholen.

Kurz nach Bekanntwerden dieser Nachricht strahlte der Fernsehsender Black Entertainment Television ein vorab aufgezeichnetes Interview aus, in dem sich der Präsident auffallend unwohl fühlte und Mühe hatte, sich an den Namen seines Verteidigungsministers Lloyd Austin zu erinnern, und ihn stattdessen als „den Schwarzen“ bezeichnete.

Nach dem Ende des Parteitags der Republikaner schien die Parteizentrale der Demokraten den Plan voranzutreiben, Bidens Nominierung durch eine virtuelle namentliche Abstimmung noch vor dem Parteitag in Chicago im September zu bestätigen, um die Delegierten zu zwingen, so bald wie möglich für ihn zu stimmen.

Doch bevor dieser Plan in die Tat umgesetzt werden konnte, gab Biden bekannt, dass er seine Kandidatur zurückzieht.