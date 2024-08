Von Euronews mit AP & EBU

Russische Oppositionelle, die bei dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und westlichen Ländern freigelassen wurden, traten am Freitag in Bonn vor die Presse. Sie sprachen über ihre Hoffnungen für ein anderes Russland und versprachen, ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Russische Dissidenten, die im Rahmen des größten Ost-West-Gefangenenaustauschs seit dem Kalten Krieg freigelassen wurden, haben auf einer Pressekonferenz in Bonn angekündigt, weiter politisch aktiv zu sein.

Die Gefangenen, die am Vortag freigelassen worden waren, sprachen über die Einzelheiten des Austauschs, ihre Gefühle nach der Freilassung und ihre Pläne für die Zukunft.

"Die Erkenntnis, dass man freigelassen wurde, weil ein Mörder freigelassen wurde, ist schwierig", sagte Ilja Jaschin, ein prominenter Oppositionspolitiker und Kremlkritiker, der eine achteinhalbjährige Haftstrafe verbüßte, weil er Russlands Krieg in der Ukraine kritisiert hatte.

"Ich fühle mich sehr belastet, weil meine Kameraden weiterhin hinter Gittern sitzen.

Der freigelassene russische Gefangene Ilja Jaschin spricht auf einer Pressekonferenz in Bonn, 2. August 2024. AP

Jaschin, ein ehemaliges Mitglied eines Moskauer Gemeinderats, war einer der wenigen bekannten Oppositionsaktivisten, die seit dem Einmarsch in die Ukraine in Russland geblieben sind.

Er sagte, er wolle nicht ausgetauscht werden, da die Stimme eines Kremlkritikers in Russland mehr Gewicht habe als außerhalb.

"Am meisten möchte ich jetzt nach Hause gehen. Der erste Wunsch, als ich mich in Ankara wiederfand, als ich mich in Deutschland wiederfand, der erste Wunsch war, sofort zum Flughafen zu gehen, ein Ticket zu kaufen und nach Russland zurückzukehren."

Jaschin fügte hinzu, dass der russische Geheimdienstoffizier, der ihn auf dem Flug nach Ankara begleitete, ihm sagte, dass er bei einer Rückkehr nach Russland verhaftet würde und "sein Leben wie Navalny beenden würde".

Er betonte, dass sie alle trotz der Risiken "auf jeden Fall weiter politisch aktiv sein" würden.

Der Austausch stelle ein schwieriges Dilemma dar, so Jaschin, denn er glaube, dass Putin dadurch ermutigt werde, weitere Geiseln zu nehmen.

Wladimir Kara-Murza, ein prominenter Oppositionspolitiker mit russischer und britischer Staatsbürgerschaft, der wegen Hochverrats und anderer Anschuldigungen zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, sagte, dass er in den über zwei Jahren Haft nur dreimal mit seiner Familie sprechen konnte.

"Wir wurden aus dem Gefängnis geholt, in einen Bus gesetzt, in ein Flugzeug verladen und nach Ankara geschickt", erklärte er und fügte hinzu, er sei von Russland ohne Zustimmung mit anderen Gefangenen ausgetauscht worden.

Der 35-jährige russische Oppositionsaktivist Vladimir Kara-Murza posiert für ein Foto. Moskau, 29. Januar 2016. AP

Er betonte, dass Hunderte von Russen weiterhin im Gefängnis sitzen, weil sie sich dem Krieg in der Ukraine widersetzt haben, und forderte sie auf, der Propaganda des Kremls nicht zu glauben.

Kara-Murza ist Kolumnist der Washington Post und wurde in diesem Jahr mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Vor dem Austausch verbüßte er 25 Jahre in einer Strafkolonie in der sibirischen Stadt Omsk aufgrund einer Verurteilung wegen Hochverrats, die nach seiner Verhaftung im April 2022 weithin als politisch motiviert angesehen wurde.

Kara-Murza erkrankte 2015 und 2017 an fast tödlichen Vergiftungen, für die er den Kreml verantwortlich machte, und seine Frau sagte, sein Gesundheitszustand habe sich während der Haft aufgrund dieser Vergiftungen verschlechtert.

Auf der ersten Pressekonferenz seit ihrer Freilassung teilten die politischen Gefangenen mit, dass sie sich geweigert hatten, Putins Begnadigung formell zu beantragen.

Sie argumentieren jetzt, dass sie entgegen der Verfassung, die Abschiebungen russischer Bürger ohne deren Zustimmung verbietet, aus Russland ausgewiesen wurden.

"Der Tag wird sicherlich kommen, an dem Russland ein freies, normales, zivilisiertes europäisches Land sein wird, und ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass dieser Tag kommen wird. Lassen Sie uns alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Tag gemeinsam näher zu bringen", so Kara-Murza.

Russland hat im Rahmen des Austauschs 15 Personen freigelassen, darunter Journalisten, politische Aktivisten, US-amerikanische und deutsche Staatsangehörige, von denen die meisten aufgrund von Anschuldigungen inhaftiert waren, die allgemein als politisch motiviert angesehen werden.

Im Gegenzug wurden acht Personen an Russland übergeben.