Lackierte und getunte Lastwagen präsentieren sich in Alba Iulia, bevor sie auf Europas Autobahnen fahren - Copyright EBU

Von Euronews mit EBU

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Von der Straße zur Kunstausstellung: In der Festung in Alba Iulia in Rumänien wurden aufgehübschte, personalisierte Lkw gezeigt. Die Lkw-Messe findet schon zum fünften Mal statt.