Internationales Folklorefestival lockt in die rumänische Stadt Aiud

Hunderte Tänzer:innen und Musiker:innen aus neun Ländern waren beim Internationalen Folklorefestival in Rumänien dabei, obwohl in dem Land zuletzt Rekordtemperaturen von bis zu 46 Grad gemessen wurden.

Mexikanische Gitarren, griechische Flöten, tschechische Geigen und rumänische Rufe waren bei der Eröffnung der zwölften Ausgabe dieses Spektakels zu hören und zu sehen.

Die meisten der 300 Tänzerinnen und Tänzer waren zum ersten Mal in Rumänien. Es geht darum, ihr eigenes Land zu vertreten und ihre Tradition und Leidenschaft für die Folklore auf dem Festival zu präsentieren.

Das ganze findet jählich in einer kleinen Stadt in Zentralrumänien statt, in die sich sonst nur wenige Touristen verirren: in Aiud. Auch bei ihren rund 22.000 Bewohner:innen ist das Festival sehr beliebt, weil es Künstler:innen aus aller Welt zu ihnen bringt. Aiud ist eine Stadt im Kreis Alba in der Region Siebenbürgen.

Gekürt werden die besten Darbietungen der Tänzerinnen und Tänzer und das Festivalwochenende voller Musik und Tänze endet mit einer Gala für die Preisträger:innen.