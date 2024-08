Von Euronews

250 Einwohner der Region Charkiw haben eine militärische Ausbildung erhalten. 400 Einwohner absolvieren momentan eine militärische Ausbildung.

Mehr als 250 Zivilisten haben eine militärische Grundausbildung im regionalen Zentrum des nationalen Widerstands in der ukrainischen Stadt Charkiw absolviert.

Männer und Frauen im wehrfähigen Alter können sich für die Ausbildung einschreiben

Nadiia Mokliak ist eine der Freiwilligen. Sie ist Lehrerin an einer höheren Schule in der Region Charkiw und unterrichtet Schülerinnen in Medizin.

"Ich muss diese Ausbildung nicht nur als Lehrerin für das Fach "Verteidigung der Ukraine" absolvieren, sondern auch als Lehrerin, die in einer so gefährlichen Zeit lebt. Wenn ich einen Aufsatz zum Thema "Wie haben Sie Ihren Sommer verbracht?" schreiben müsste, würde ich einen sehr interessanten Aufsatz verfassen", erzählt Mokliak.

Laut Zalivan nehmen derzeit fast 400 Personen an dem Kurs teil

Der Leiter der Einrichtung, Oleksandr Zalivan, sagt, dass in vier Monaten mehr als 250 Zivilisten die Grundausbildung abgeschlossen hätten. Fast 400 Menschen befinden sich derzeit noch in der Ausbildung.

"All das ist notwendig, weil plötzliche Explosionen in unserer Umgebung und in bewohnten Gebieten passieren. Jeder Mensch kann jederzeit in eine Situation geraten, in der er sich selbst oder einer Person, die sich in der Nähe befindet, Hilfe leisten muss", sagt Zalivan.

Das Zentrum wurde in diesem Jahr im Gebiet Charkiw gegründet. Männer und Frauen im wehrfähigen Alter können sich unabhängig von ihrem Beruf für die Ausbildung anmelden.