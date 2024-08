Attika nach dem großen Feuer: ein Bild der Verwüstung

Bereits in den letzten Jahren war die griechische Halbinsel Attika von Waldbränden betroffen. Was bedeuetet das für die Zukunt der Gegend und die Vegetation vor Ort?

Auch in diesem Jahr wurde die Halbinsel Attika erneut von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Hunderte Feuerwehrleute konnten der kilometerbreiten Front in den vergangenen Tagen etwas entgegensetzen. Am dritten Tag dann gingen sie noch gegen einzelne Feuer vor.

Einige der betroffenen Gegenden blieben auch nach dem großen Feuer ohne Wasser und Strom. Das Ausmaß des Schadens ist immens. In Varnavas war das Feuer ausgebrochen. Dort ist die Zerstörung am größten.

"Als die Feuerwehrleute sahen, dass ich allein ins Haus ging, folgten sie mir. Ich rettete, was ich konnte. Man sagte uns, der Strom werde in einem Montat zurück sein, es gab keine Prognose für das Wasser", so ein Einwohner von Varnavas.

Wird die Halbinsel Attika zur Steppenlandschaft?

Experten warnen nun, dass die Halbinsel Attika zu einer Art Wüste werden könne. Denn rund 40 Prozent des vorhandenen Waldes wurden in diesem und in den vergangenen Jahren ein Raub der Flammen.

Unsere euronews-Reporterin Fay Doulgkeri war vor Ort:

"Einwohner in vielen Gegenden von Attika haben in den vergangenen 24 Stunden dramatische Moment erlebt. Andere kämpften gegen die Flammen, um ihre Häuser zu retten. Weitere kehrten heute aus dem Urlaub oder aus der Evakuierung zurück, um zu sehen, was aus ihrem Besitz geworden ist. Die Schadensbilanz wird bereits gezogen, doch auch die Angst vor den hohen Temperaturen und gefährlichen Winden bleibt."

Ein weiterer Einwohner, der sich vor Flammen in Sicherheit bringen konnte, berichtete:

"Unsere Nachbarn, die gegenüber von uns wohnen, riefen uns an und klopften um 5.15 Uhr morgens an unsere Tür. Sie sagte, dass ein großes Feuer im Anmarsch sei und Sie evakuiert werden müssten, und meine Familie und ich, wir sind fünf und haben vier Gäste zu Besuch, wir sind also neun. Wir rannten also los, sammelten ein paar Pässe und etwas Bargeld ein, stiegen in die Autos und fuhren durch die Straßen, ohne zu wissen, wohin wir fahren sollten. Es ist natürlich eine beängstigende Erfahrung, und es ist traumatisch zu sehen, was mit den Nachbarn, ihrem Eigentum und dem schönen Berg, an dem wir leben, geschieht. Es ist sehr traurig."

Stadtgebiet von Athen von Flammen bedroht

Das Feuer, das sich durch ein riesiges Waldgebiet gefressen hatte, erreichte das Stadtgebiet von Athen. In der Vorstadt Vrillisia drohten die Flammen von drei verschiedenen Seiten. Der Bürgermeister der Stadt berichtet:

"Der Wald wurde von niedriger Vegetation befreit, und auch der obere Teil der Kiefern wurde beschnitten, und zwar auf 2 bis 2,5 Meter, damit nicht so viel brennbares Material vorhanden ist und sich das Feuer nicht so ausbreiten kann, dass es zu großen Problemen führt", so Giannis Pisimisis.

Auch in Nea Penteli fingen viele Häuser Feuer und wurden zerstört. Die geschlossene Turnhalle der Stadt und die daneben liegende Schule wurden schwer beschädigt.