Feuer in historischem Somerset House in London

Rettungskräfte vor Somerset House im Zentrum Londons, nachdem in dem großen neoklassizistischen Kunstzentrum ein Feuer ausgebrochen war. 17. August 2024. - Copyright AP Photo

Gut 100 Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand im berühmten Somerset House am The Strand in London.