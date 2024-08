Demonstranten in Tel Aviv fordern Abkommen zur Freilassung von Geiseln

Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Demonstranten in Tel Aviv. - Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Demonstranten in Tel Aviv. - Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Von Euronews mit AP

Tausende in Tel Aviv protestieren für die Freilassung von Geiseln in Gaza. Internationale Gespräche laufen, doch die Hamas nimmt an den Gesprächen nicht teil.