Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Gewalt von Siedlern gegen ein palästinensisches Dorf im Westjordanland verurteilt. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell droht nun mit Sanktionen.

Der Chef der EU-Außenpolitik Josep Borrell verurteilte den jüngsten Angriff israelischer Siedler auf ein palästinensisches Dorf im Westjordanland und kündigte an, weitere Sanktionen gegen Unterstützer der Aktion und einige israelische Regierungsvertreter vorantreiben zu wollen.

"Tag für Tag heizen israelische Siedler in fast völliger Straffreiheit die Gewalt im besetzten Westjordanland an und tragen dazu bei, jede Chance auf Frieden zu gefährden", erklärte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, am Freitag in einem Beitrag auf X.

"Die israelische Regierung muss diese inakzeptablen Aktionen sofort beenden. Ich bekräftige meine Absicht, einen Vorschlag für EU-Sanktionen gegen die Unterstützer der gewalttätigen Siedler, einschließlich einiger israelischer Regierungsmitglieder, vorzulegen", schloss er.

Maskierte israelische Siedler setzten Häuser und autos in Brand

Am Donnerstag stürmten maskierte israelische Siedler im besetzten Westjordanland das Dorf Jit und setzten Häuser und Autos in Brand, wie israelische und palästinensische Medien berichteten.

Die Siedler eröffneten das Feuer und feuerten Tränengas auf die Bewohner, wobei ein 23-jähriger Palästinenser getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde, wie palästinensische Gesundheitsbeamte und lokale Behörden mitteilten.

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds benötigten mindestens zwei Personen medizinische Hilfe wegen Verletzungen durch Steinwürfe, während eine dritte Person eine Rauchvergiftung erlitt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte den Angriff, den er als "äußerst schwerwiegend" bezeichnete, und sagte, es sei Aufgabe der Armee, das Land zu sichern.

"Diejenigen, die für die Straftaten verantwortlich sind, werden festgenommen und vor Gericht gestellt", fügte Netanjahu in einer Erklärung hinzu.

Das israelische Militär teilte mit, es habe einen Zivilisten festgenommen, der an der Gewalt beteiligt war, und eine Untersuchung eingeleitet.

Der Angriff vom Donnerstag war der jüngste Vorfall seit Ausbruch des Krieges. Im Westjordanland wurden 633 Palästinenser durch israelisches Feuer getötet - die meisten davon bei israelischen Razzien in palästinensischen Städten und Dörfern.