Copyright Virginia Mayo/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Virginia Mayo/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Der EU-Spitzendiplomat Josep Borrell sagte am Freitag, den 24. Mai, die EU stehe vor der Wahl zwischen der Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und der Unterstützung Israels - Copyright Virginia Mayo/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Der EU-Spitzendiplomat Josep Borrell sagte am Freitag, den 24. Mai, die EU stehe vor der Wahl zwischen der Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und der Unterstützung Israels - Copyright Virginia Mayo/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Die EU muss Position beziehen zu der Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs an Israel, seine Offensive in Rafah einzustellen, so Chefdiplomat Borrell.

WERBUNG Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, hat am Freitag erklärt, die Europäische Union stehe vor einer "schwierigen" Wahl zwischen ihrer Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und ihrer Unterstützung Israels, nur wenige Minuten nachdem der Internationale Gerichtshof entschieden hatte, dass die israelischen Streitkräfte ihre Offensive in Rafah einstellen sollen. Auf einer Veranstaltung des Europäischen Hochschulinstituts (EUI) in Florenz sagte Borrell: "Mal sehen, wie die Europäische Union auf das heute ergangene Urteil des Internationalen Gerichtshofs reagieren wird, und welche Position wir einnehmen werden. Wir werden uns entscheiden müssen zwischen unserer Unterstützung der internationalen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit oder unserer Unterstützung Israels, und beides wird sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen", fügte er hinzu. Nur wenige Minuten zuvor hatte das oberste UN-Gericht mit Sitz in Den Haag Israel aufgefordert hatte, seine Militäroffensive in Rafah einzustellen, da die palästinensische Bevölkerung einer "unmittelbaren Gefahr" ausgesetzt sei. Die UNO schätzt, dass etwa 1,4 Millionen Palästinenser in der Stadt im Süden des Gazastreifens, die nach israelischen Angaben die letzte Hochburg der Hamas ist, Schutz vor dem Krieg suchen. Borrell räumte auch ein, dass die Entscheidungsfindung der EU in Bezug auf ihre Reaktion auf den Krieg in Gaza aufgrund der tiefen Gräben zwischen den Mitgliedsstaaten in Bezug auf den Konflikt zu "träge" gewesen sei. Er forderte eine Änderung der EU-Entscheidungsprozesse in der Außenpolitik, die bislang die einstimmige Unterstützung aller 27 Staats- und Regierungschefs erfordern. Namentlich Ungarn hat wichtige EU-Initiativen als Reaktion auf den Krieg blockiert oder verzögert, darunter Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler sowie eine gemeinsame Mitteilung, in der der israelische Premierminister Netanjahu aufgefordert wird, die Pläne zur Invasion von Rafah aufzugeben. Borrells Eröffnungsrede wurde von pro-palästinensischen Demonstranten unterbrochen, die die Reaktion der EU auf die Verwüstung und den Verlust von Menschenleben im Gazastreifen anprangerten, worauf der EU-Spitzendiplomat antwortete: "Ich verstehe sehr gut die Besorgnis, die zum Ausdruck gebracht wird." Die Anerkennung Palästinas steht im Widerspruch zur Unterstützung des Terrorismus Als Reaktion auf die scharfe israelische Kritik an der am Mittwoch verkündeten Entscheidung Spaniens, Irlands und Norwegens, Staat Palästina anzuerkennen, wies Borrell den Vorwurf von Außenminister Israel Katz entschieden zurück, dass dieser Schritt eine Botschaft aussende, dass "Terrorismus sich lohnt". "Für mich ist klar, dass die Anerkennung keine Unterstützung der Hamas bedeutet", sagte Borrell, "und in dieser Hinsicht muss ich die von der israelischen Regierung geäußerte Position, die Anerkennung sei ein Geschenk an die Hamas oder eine Unterstützung des Terrorismus, wirklich bestreiten. Ganz im Gegenteil." "Es ist unbegründet, völlig unbegründet und inakzeptabel zu sagen, dass die Anerkennung - ob sie nun kontraproduktiv ist oder nicht - ein Geschenk an die Hamas oder Ausdruck von Antisemitismus ist, es ist nichts davon." Er bekräftigte, dass die Anerkennung die Unterstützung der EU für die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde, die als Gegenbewegung zur Hamas in den palästinensischen Gebieten angesehen wird, verstärken soll. Er bezeichnete die Palästinensische Autonomiebehörde als den "Kern eines möglichen zukünftigen palästinensischen Staates". Borrell nannte Slowenien als eines der EU-Länder, die dem Weg Spaniens und Irlands folgen könnten, räumte jedoch ein, dass andere Mitgliedstaaten die Anerkennung zu einem "kontraproduktiven" Zeitpunkt für unangebracht hielten.