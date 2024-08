Von Euronews mit AP

Naher Osten: Kann ein größerer Krieg verhindert werden?

Internationale Vermittler hielten am Donnerstag eine neue Gesprächsrunde ab, um den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu beenden und die Freilassung zahlreicher Geiseln zu erreichen. Das Ziel ist, einen noch größeren regionalen Konflikt zu verhindern.

Die USA, Katar und Ägypten trafen sich mit einer israelischen Delegation in Katar. Die Hamas, die nicht direkt an dem Treffen teilnahm, wirft Israel vor, einen früheren Vorschlag, der von den USA und der internationalen Gemeinschaft unterstützt wurde und dem die Hamas grundsätzlich zugestimmt hatte, um neue Forderungen zu ergänzen.

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, bezeichnete die Gespräche als wichtigen Schritt und sagte, dass sie voraussichtlich bis Freitag andauern würden. Er sagte, dass angesichts der Komplexität des Abkommens noch viel Arbeit zu leisten sei und man sich nun auf die Umsetzung des Abkommens konzentrieren würde.

Wird ein Waffenstillstand zustande kommen?

Ein Waffenstillstand im Gazastreifen würde wahrscheinlich die Spannungen in der gesamten Region beruhigen. Diplomaten hoffen, dass dies den Iran und die libanesische Hisbollah dazu bewegen würde, auf Vergeltungsmaßnahmen für die Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs bei einem israelischen Luftangriff in Beirut und des obersten politischen Führers der Hamas bei einer Explosion in Teheran zu verzichten.

Kirby sagte, dass der Iran Vorbereitungen getroffen habe und bald ohne Vorwarnung angreifen könnte und dass seine Rhetorik ernst genommen werden sollte.

Die Vermittler haben monatelang versucht, einen Drei-Phasen-Plan auszuarbeiten, der vorsieht, dass die Hamas zahlreiche Geiseln freilässt, die bei dem Angriff vom 7. Oktober, der den Krieg auslöste, gefangen genommen wurden. Im Gegenzug soll es einen dauerhaften Waffenstillstand geben und israelischen Streitkräfte sollten aus dem Gazastreifen abziehen sowie von Israel inhaftierten Palästinenser freilassen.

Beide Seiten haben dem Plan, den Präsident Joe Biden am 31. Mai ankündigte, im Grundsatz zugestimmt. Die Hamas hat jedoch „Änderungen“ und Israel „Klarstellungen“ vorgeschlagen, was den Prozess verzögert hat.

Uneinigkeit über den Inhalt des Abkommens

Die Hamas hat die jüngsten Forderungen Israels zurückgewiesen, darunter eine dauerhafte Militärpräsenz an der Grenze zu Ägypten und eine Linie, die den Gazastreifen halbiert und an der Palästinenser, die in ihre Häuser zurückkehren, durchsucht werden sollen. Hamas-Sprecher Osama Hamdan sagte der Associated Press, die Hamas sei nur an einer Diskussion über die Umsetzung von Bidens Vorschlag interessiert und nicht an weiteren Verhandlungen über dessen Inhalt.

Ein palästinensischer Beamter, der die Verhandlungen genau verfolgt, sagte, die Hamas werde nicht an den Gesprächen am Donnerstag teilnehmen, aber ihre hochrangigen Vertreter, die sich in Katar aufhalten, seien bereit, alle Vorschläge der Vermittler zu erörtern, so wie sie es in vergangenen Runden getan haben.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestreitet, dass Israel neue Forderungen gestellt habe, aber er hat auch wiederholt die Frage aufgeworfen, ob der Waffenstillstand von Dauer sein würde, und erklärt, Israel sei weiterhin zu einem „totalen Sieg“ gegen die Hamas und zur Freilassung aller Geiseln bereit.

Der hartnäckigste Streit betrifft den Übergang von der ersten Phase des Waffenstillstands, in der Frauen, Kinder und andere gefährdete Geiseln freigelassen werden sollen, zur zweiten Phase, in der gefangene israelische Soldaten freigelassen werden und ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft treten soll.

Die Hamas befürchtet, dass Israel den Krieg nach der Freilassung der ersten Gruppe von Geiseln wieder aufnehmen wird. Israel befürchtet, dass die Hamas die Gespräche über die Freilassung der übrigen Geiseln auf unbestimmte Zeit hinauszögern wird.

Israel bestreitet, neue Forderungen gestellt zu haben

In jüngster Zeit hat sich die Hamas gegen die ihrer Ansicht nach neuen israelischen Forderungen nach einer Präsenz entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten und einer Straße, die den nördlichen und südlichen Gazastreifen trennt, gewehrt. Israel bestreitet, dass es sich dabei um neue Forderungen handelt, und erklärt, es brauche eine Präsenz entlang der Grenze, um Waffenschmuggel zu verhindern, und es müsse Palästinenser, die in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren, durchsuchen, um sicherzustellen, dass sie nicht bewaffnet sind.

Die Forderungen wurden erst vor kurzem öffentlich gemacht. Die Hamas hat einen vollständigen Rückzug des israelischen Militärs gefordert, der auch in allen früheren Versionen des Waffenstillstandsvorschlags enthalten war, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der AP zur Verfügung gestellt und von an den Verhandlungen beteiligten Beamten bestätigt wurden.

Am Donnerstag erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, dass der von Biden im Mai vorgelegte allgemeine Rahmen des Abkommens allgemein akzeptiert worden sei und dass die Verhandlungen ein Prozess seien, der voraussichtlich weitergehen werde.

Feuergefechte mit der Hisbollah

Die Hisbollah hat sich unterdessen entlang der Grenze Feuergefechte mit Israel geliefert, wobei die libanesische militante Gruppe behauptet, dass es sich um eine Unterstützungsfront für ihren Verbündeten, die Hamas, handelt.

Im April schossen der Iran und Israel zum ersten Mal direkt aufeinander, nachdem der Iran Vergeltung für einen israelischen Angriff auf seine Botschaft in Syrien geübt hatte, bei dem zwei iranische Generäle getötet wurden. Viele befürchten eine Wiederholung nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh, der den Iran anlässlich der Amtseinführung des neuen Präsidenten besuchte. Die Explosion wurde weitgehend Israel angelastet. Israel hat nicht gesagt, ob es daran beteiligt war.

Die Hisbollah hat unterdessen geschworen, die Ermordung ihres Kommandanten Fouad Shukur zu rächen.

Iran und Hisbollah beteuern jedoch, dass sie keinen ausgewachsenen Krieg wollen, und ein Waffenstillstand im Gazastreifen könnte nach Tagen eskalierender Drohungen und einer massiven militärischen Aufrüstung in der gesamten Region eine Ausweichmöglichkeit bieten.