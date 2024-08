Vermittler sehen baldige Waffenruhe im Gaza-Krieg

Nach Abschluss der zweitägigen Friedensgespräche in Doha werden die Vermittler der Waffenruhe für den Gazastreifen nächste Woche in Kairo wieder zusammenkommen. - Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved