In Bosnien und Herzegowina soll der Hausmeister eines Gymnasiums drei Kollegen erschossen haben. Danach soll er versucht haben, Selbstmord zu begehen.

Am Mittwochmorgen soll Mehmed V., Hausmeister eines Gymnasiums in Sanski Most in Bosnien-Herzegowina, den Schulleiter Nijaz H., die Englischlehrerin Gordana N. und die Sekretärin Nisveta K. im Schulgebäude getötet haben. So haben es örtliche Medien berichtet. Anschliessend versuchte der Mann demnach, sich selbst zu richten. Die Polizei bestätigte, dass der Direktor der Schule, die Sekretärin sowie eine weitere Person getötet wurden.

Bosnischen Medienberichten zufolge erreignete sich der Angriff in einem Sekundarschulgebäude in der Kleinstadt Sanski Most, etwa 300 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Sarajevo. Der mutmaßliche Täter sei mit einer automatischen Waffe bewaffnet in die Schule eingedrungen, so die Berichte.

Dem regionalen Fernsehsender N1 zufolge war der Mann zvor mit der Schulleitung in Streit geraten. Die Opfer waren Mitglieder der Kommission, die den mutmaßlichen Angreifer suspendiert hatte.

Der Tatverdächtige soll derzeit in einem Krankenhaus in Banja Luka behandelt werden, er sei in einem ernsten Zutand, hieß es zuletzt.

Die bosnischen Schulen derzeit wegen der Sommerferien geschlossen sind. Daher fand zum Zeitpunkt des Vorfalls kein Unterricht statt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.