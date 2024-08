Von Euronews mit AP

Harris verteidigte in ihrer Rede nachdrücklich die Ukraine und die NATO, während sie Donald Trumps frühere Äußerungen zum Krieg in der Ukraine scharf kritisierte.

WERBUNG

Kamala Harris hat offiziell die Nominierung der Demokraten als Präsidentschaftskandidatin für die Wahlen im November angenommen und einen "neuen Weg nach vorn" für Amerika versprochen.

In ihrer Rede am letzten Tag der Democratic National Convention in Chicago stellte Harris die Einheit in den Mittelpunkt. Sie versprach, "für alle Amerikaner" zu führen und eine "Chancenwirtschaft" zu schaffen.

"Ich liebe unser Land von ganzem Herzen. Überall, wo ich hingehe und jeden treffe, sehe ich eine Nation, die bereit ist, vorwärts zu gehen, bereit für den nächsten Schritt und die unglaubliche Reise, die Amerika ist", sagte sie.

Sie bekräftigte auch ihre Unterstützung für die Ukraine, die sich seit mehr als zwei Jahren im Krieg gegen Russland befindet.

"Als Präsidentin werde ich der Ukraine und unseren NATO-Verbündeten zur Seite stehen", sagte Harris.

Sie kritisierte die früheren Äußerungen des republikanischen Kandidaten Donald Trump zum Krieg und sagte, dass sie fünf Tage vor der russischen Invasion im Februar 2022 "Präsident Selenskyj gewarnt" habe.

Die Position der Biden-Administration zu Israel hat sich nicht geändert: Harris sagte, sie werde Amerikas wichtigsten Verbündeten immer verteidigen. Aber sie sagte auch, es sei an der Zeit, den mehr als 10-monatigen Krieg in Gaza zu beenden.

"Jetzt ist es an der Zeit, ein Geiselabkommen und ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen", sagte sie.

Pro-palästinensische Demonstranten haben an jedem Tag des Kongresses draußen demonstriert, verärgert über die anhaltende militärische Unterstützung Amerikas für die israelische Operation in Gaza.

Harris verurteilte die "unsägliche" Gewalt während des Einmarsches der Hamas in Israel am 7. Oktober, sagte aber auch, dass "was in den letzten 10 Monaten in Gaza passiert ist, verheerend ist".

Sie ging auch auf ihre Einwanderungspolitik ein und sagte, dass das Scheitern eines parteiübergreifenden Gesetzes zur Grenzsicherung im Kongress in diesem Jahr Donald Trump zuzuschreiben sei.

"Donald Trump glaubt, dass ein Grenzabkommen seinem Wahlkampf schaden würde, also hat er seinen Verbündeten im Kongress befohlen, das Abkommen zu verhindern", sagte sie.

"Nun, ich weigere mich, mit unserer Sicherheit Politik zu machen.

Harris sagte, sie wolle den Gesetzentwurf zurückbringen und ihn unterzeichnen.

Während der Amtszeit von Biden wurde eine Rekordzahl von Migranten an der südlichen Grenze festgehalten, aber die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist nun seit fünf Monaten in Folge zurückgegangen.

WERBUNG

Luftballons werden steigen gelassen, nachdem die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris am letzten Tag des DNC, dem 22. August 2024, gesprochen hat Mike Segar/AP

Sie sprach auch über eines der wichtigsten Themen ihrer Vizepräsidentschaft: reproduktive Rechte.

Sie griff Trump dafür an, dass er einen konservativen Richter in den Obersten Gerichtshof berufen hatte, der später das Urteil Roe v. Wade aufhob, das das Recht auf Abtreibung jahrzehntelang geschützt hatte.

"Jetzt prahlt er damit", sagte sie. "Einfach ausgedrückt, sie haben den Verstand verloren".

Abtreibung ist ein Thema, aus dem viele Demokraten gerne Kapital schlagen würden, und es ist ein Thema, das die Wähler der Demokraten an die Urnen gebracht hat.

WERBUNG

Die Wähler in den Vereinigten Staaten gehen am 5. November zu den Urnen.