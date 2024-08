Superyacht gesunken: Kapitän im Fokus der Justiz

Von euronews

Die Staatsanwaltschaft von Termini Imerese hat James Cutfield, den Kapitän des vor der Küste Palermos gesunkenen Segelschiffs, als Verdächtigen eingestuft. Der neuseeländische Kapitän wird des Schiffbruchs und des mehrfachen Totschlags beschuldigt

Gegen den Kapitän der Bayesian, James Cutfield, wird wegen Schiffbruchs und mehrfachen Totschlags ermittelt. Es geht um das Segelschiff, das am vergangenen Montag in Porticello bei Palermo gesunken war. Sieben Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Der neuseeländische Kapitän wurde am Sonntag zwei Stunden lang von den Richtern der Staatsanwaltschaft von Termini Imerese angehört. Es war das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass Cutfield vor Gericht stand.

Offene Punkte im Zusammenhang mit dem Wrack der Superyacht

Über den Inhalt der Anhörung wahrt die Staatsanwaltschaft strengste Vertraulichkeit. Die Anhörung dauerte mehr als zwei Stunden. Der Kapitän des Segelschiffs musste Fragen dazu beantworten, ob die Tenderluke, d. h. die Tür, die den Tenderraum vom Maschinenraum trennt, geöffnet worden war oder nicht und zur Position des Kielschwertes. Und schließlich gab es Fragen dazu, was in der Zeit von 3.50 Uhr, als sich die Wetterbedingungen zu verschlechtern begannen, bis 4.06 Uhr, als das automatische Sinksignal ertönte, geschah.

Fraglich ist auch, warum zwischen dem exakt auf 4.06 Uhr festgesetzten Zeitpunkt des Untergangs und dem Auslösen der Signalfackel 32 Minuten (4.38 Uhr) verstrichen sind.

Die Richter sollen auch gefragt haben, wie der Kontakt zwischen dem Kapitän und dem für die Wetterwarnungen zuständigen Besatzungsmitglied bestand, wie die Lage des Schiffes war und wie die Situation des Knopfes zum Verschließen aller Türen des Schiffes war.

Cutfield wurde zunächst als sachkundige Person vernommen, seine Stellung änderte sich jedoch, nachdem die anderen Zeugen gehört und Unterwasseraufnahmen des Wracks gesehen wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Tagen auch gegen andere Besatzungsmitglieder ermittelt wird.

Dienstag: Autopsien der Schiffbrüchigen

Die Autopsieuntersuchungen der Schiffbrüchigen sollen am Dienstag beginnen und bis Donnerstag andauern. Die Autopsien werden in der Poliklinik in Palermo durchgeführt.

Zwei Leichen befinden sich im gerichtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums, die anderen fünf auf dem Friedhof von Rotoli. Untersucht werden die Leichen des britischen Tycoons Mike Lynch, seiner 18-jährigen Tochter Hannah, von Jonathan Bloomer, dem Vorsitzenden von Morgan Stanley International, und seiner Frau Anne Elizabeth, des Anwalts und ehemaligen New Yorker Staatsanwalts Chris Morvillo, seiner Frau Nada und des Kochs Thomas Recaldo.