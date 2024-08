CNN-Interview: Kamala Harris spricht über wichtige Themen

Von Euronews mit AP

Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verteidigte am Donnerstag in ihrem ersten großen Fernsehinterview ihrer Wahlkampagne die Abkehr von einigen ihrer liberalen Positionen.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, hat ihr erstes Fernsehinterview seit ihrer Nominierung gegeben und dabei auch Themen angesprochen, bei denen sie zuvor wegen des Wechsels ihrer Positionen kritisiert worden war.

Nachdem US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur für die Wiederwahl vor fünf Wochen aufgegeben hat, muss die neue Präsidentschaftskandidatin unter anderem im Interview mit Dana Bash von CNN ihre Wähler überzeugen.

Harris, die zusammen mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, kandidiert, wurde speziell zu ihrer Abkehr vom Fracking-Verbot und der Entkriminalisierung illegaler Grenzübertritte befragt.

Sie bestätigte, dass sie Fracking, das für die Wirtschaft des Swing State Pennsylvania von zentraler Bedeutung ist, nicht verbieten will, und sagte, dass es "Konsequenzen" für Menschen geben sollte, die die Grenze unerlaubt überschreiten.

Im Interview versuchte Harris zu zeigen, dass sie in Fragen, die die Republikaner als extrem bezeichnen, moderatere Positionen vertritt.

"Durch parteiübergreifende Arbeit, an der auch einige der konservativsten Mitglieder des US-Kongresses beteiligt waren, wurde ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, den wir unterstützt haben."

Die Harris-Kampagne zielt mit ihrer Botschaft direkt auf die amerikanische Mittelschicht ab. Harris sagt, sie wolle eine Wirtschaft der Möglichkeiten" schaffen.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin Kamala Harris während eines Besuchs bei Dottie's Market in Savannah, 29. August 2024. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Was wir tun werden ist, die Kosten für alltägliche Güter senken, in Amerikas kleinere Unternehmen investieren, in Familien investieren. Wir werden in die amerikanischen Familien investieren und erschwinglichen Wohnraum schaffen, ein wichtiges Thema in unserem Land", sagte sie.

Zu den Vorschlägen gehört auch eine Steuergutschrift für 6000 Kinder. Harris war von den Republikanern dafür kritisiert worden, dass sie bisher kein ausführliches Interview gegeben hatte.

"Ich denke, der wichtigste und bedeutendste Aspekt meiner politischen Perspektive und meiner Entscheidungen ist, dass sich meine Werte nicht geändert haben", sagte Harris.

Sie fuhr fort: "Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Konsens zu finden. Es ist wichtig, eine gemeinsame Basis des Verständnisses zu finden, auf der wir das Problem tatsächlich lösen können.