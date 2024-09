Von Euronews

Eine Frau ist bei einem Sturm auf Mallorca ums Leben gekommen, eine weitere wird noch vermisst

Der Sturm, der über die Balearen gezogen ist, hat im Norden Mallorcas ein Todesopfer gefordert. Eine Person wird noch vermisst. Dies ist eine Folge der Überschwemmungen des Sturzbachs Pareis in der Gemeinde Escorca, wie von Emergències 112 mitgeteilt wurde. Der Sturm führte außerdem zu Verspätungen an den Flughäfen des Archipels sowie zu zeitweiligen Sperrungen auf einigen Straßen.

Bei der verstorbenen Wanderin handelt es sich um eine 26-jährige Britin. Auch die vermisste Person kommt aus Großbritannien. Beide waren am Vortag mit einer Gruppe in der Region wandern. Berichten zufolge haben sie sich verlaufen. Am späten Nachmittag konnten die Einsatzkräfte der Rettungsgruppe zehn eingeschlossene Personen evakuieren.

Die Notrufzentrale meldete, dass sie bis Dienstagabend 109 Einsätze bewältigt habe. Die meisten davon waren auf Überschwemmungen von Gebäuden und Straßen sowie auf umgestürzte Bäume zurückzuführen.

Die staatliche Wetterbehörde (AEMET) hat für die Region die Warnstufe Orange aufgrund "heftiger Stürme" sowie "sehr starker und anhaltender" Schauer ausgerufen. Diese sollen auch den Osten der Halbinsel betreffen.

Sturm hat auch beeindruckende Bilder hinterlassen

Der Sturm hat auch beeindruckende Bilder eines möglichen Tornados im Landesinneren von Mallorca hinterlassen, wie mehrere Nutzer auf dem sozialen Netzwerk X berichteten. Das Phänomen, bekannt als "Tuba" oder "Cap de Fibló", entsteht, wenn sich ein Luftwirbel bildet, der einem Tornado sehr ähnlich sieht, jedoch weniger Kraft hat und den Boden nicht berührt.

Bereits am Dienstag kam es zu Verspätungen

Bereits am Dienstag kam es aufgrund der Stürme zu erheblichen Verspätungen an den Flughäfen, die in einigen Teilen Mallorcas und Ibizas bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter brachten, wie die AEMET berichtet.

Die Regionalregierung der Balearen hat die Stufe IG 1 des Meteobal-Plans aktiviert. Dieser Plan umfasst vier Szenarien (von Schweregrad 0 bis Schweregrad 3) und wird aktiviert, wenn "die Unmittelbarkeit eines ungünstigen Phänomens mit hoher Wahrscheinlichkeit von Risiken für Menschen und Eigentum" vorausgesagt wird.