Polens Außenminister Radosław Sikorski fordert die Abschaffung der Sozialleistungen in der EU für ukrainische Männer im wehrfähigen Alter.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat die EU-Regierungen aufgefordert, die soziale Unterstützung für ukrainische Männer im wehrfähigen Alter, die in ihren Ländern auf der Flucht sind, einzustellen.

Auf der Konferenz zur europäischen Strategie von Jalta, die am 13. und 14. September in Kiew stattfand, sagte Sikorski, dass es "keine finanziellen Anreize für die Flucht vor dem Wehrdienst in der Ukraine" geben dürfe, um "die Kriegsanstrengungen der Ukraine zu unterstützen".

Als Begründung dafür nahm er russische Drohnen, die in den Luftraum von NATO-Mitgliedern eindringen. Die Verteidigungsbemühungen gegen Russland müssten verstärkt werden.

Luftraumverletzungen in Lettland und Rumänien

Am 8. September erklärten zwei NATO-Mitglieder, dass russische Drohnen ihren Luftraum verletzt hätten. Eine Drohne soll während nächtlicher Angriffe auf die benachbarte Ukraine nach Rumänien geflogen sein, eine andere stürzte im Osten Lettlands ab.

Eine Drohne sei in rumänisches Hoheitsgebiet eingedrungen, als Moskau "zivile Ziele und Hafeninfrastruktur" auf der anderen Seite der Donau in der Ukraine angegriffen habe, berichtete das rumänische Verteidigungsministerium. Es fügte hinzu, dass Bukarest F-16-Kampfflugzeuge zur Überwachung seines Luftraums eingesetzt und SMS-Warnungen an die Bewohner von zwei östlichen Regionen herausgegeben habe.

Der lettische Verteidigungsminister Andris Sprūds erklärte, eine russische Drohne sei am Vortag in der Nähe der Stadt Rezekne abgestürzt und wahrscheinlich aus dem benachbarten Belarus nach Lettland eingedrungen.

Rezekne, in dem mehr als 25.000 Menschen leben, liegt etwa 55 Kilometer westlich von Russland und rund 75 Kilometer von Belarus entfernt, dem engen und abhängigen Verbündeten des Kremls.

Sikorski sagte, dass Geld für die Verhinderung dieser Luftraumverletzungen ausgegeben werden könnte, was sowohl der Ukraine als auch Europa helfen würde. "Wie Sie wissen, ist ein erheblicher Teil der russischen Raketen und Drohnen unauffindbar", sagte er. "Die Russen verlieren die Kontrolle über sie. Wie bereits gesagt wurde, müssen sogar die Weißrussen sie abschießen."

Nukleare Risiken

Sikorski wies auch auf die Gefahr hin, dass russische Drohnen die ukrainischen Atomkraftwerke treffen könnten. "Wir wissen, was passiert, wenn in der Ukraine ein Atomkraftwerk explodiert. Ganz Europa hat ein Problem. Ich sage also, wir könnten der Ukraine helfen, indem wir den Schutz der ukrainischen Kraftwerke vor Luftangriffen verstärken."

Das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist das größte Kernkraftwerk Europas und war bereits von russischen Angriffen bedroht.

Bei einem Besuch des Kraftwerks Anfang des Monats bezeichnete der Chef der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, Rafael Mariano Grossi, die Lage im Kraftwerk als "sehr fragil".

Die Anlage in Saporischschja, die im Zuge der russischen Invasion unter russische Kontrolle geriet, wurde mit Artillerie beschossen, die den Stromanschluss der Anlage beschädigte, wie der Betreiber Energoatom mitteilte, der Russland für die Angriffe verantwortlich machte.

Experten zufolge würde eine Explosion im Atomkraftwerk Saporischschja zwar Strahlung freisetzen und wahrscheinlich Panik auslösen, aber das Strahlungsrisiko außerhalb des unmittelbaren Explosionsbereichs wäre relativ gering und hätte nicht das Ausmaß der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986.

Sikorski sagte, dass die Beendigung der Finanzhilfe für die ukrainischen Männer Ländern wie den Niederlanden und Deutschland "Dutzende von Milliarden Euro" sparen würde, wenn sie sich entschließen würden, diese Mittel anderweitig zu verwenden. "Es ist kein Menschenrecht, dafür bezahlt zu werden, dass man nicht eingezogen wird, um sein Land zu verteidigen" so Sikorski.

Russland ist der Ukraine bei der Anzahl der Soldaten und Waffen immer noch weit überlegen. Anfang dieses Jahres hat die Ukraine bereits Maßnahmen ergriffen, darunter die Herabsetzung des Einberufungsalters für den Kampfdienst von 27 auf 25 Jahre, um die Mobilisierung zur Armee zu beschleunigen.