Hunderte von Hisbollah-Mitglieder offenbar durch explodierende Pager verletzt

In Vororten von Beirut und anderen Regionen sind offenbar Dutzende Pager explodiert. Hunderte Hisbollah-Kämpfer wurden nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur verletzt.

Im Libanon sind Hunderte Hisbollah-Kämpfer verletzt worden, als die Pager, die sie benutzen, um miteinander zu kommunizieren, plötzlich explodierten. Das erklärten die Sicherheitsquellen des Landes gegenüber mehreren westlichen Medien.

Nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur ereigneten sich die Explosionen in den südlichen Vororten von Beirut und in mehreren anderen Gebieten.

In den sozialen Medien zirkulieren Videos und Fotos, die offenbar Verwundete zeigen, die auf dem Boden saßen oder lagen, und andere, die in Krankenhäuser gebracht wurden. Es gibt auch Videos über Explosionen in Geschäften.

Ein Hisbollah-Beamter, der seinen Namen nicht nennen wollte, gab an, die Detonation der Pager sei die "größte Sicherheitslücke", der Gruppe seit Beginn des jüngsten Krieges gegen Israel vor knapp einem Jahr.

Seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges im vergangenen Oktober ist die Situation zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah eskaliert. Es kommt regelmäßig zu Kämpfen und Angriffen.