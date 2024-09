Das ungarische Bildungssystem hat es versäumt, ukrainische geflüchtete Kinder zu integrieren. Viele bleiben beim ukrainischen Online-Unterricht. Die ukrainisch-ungarische zweisprachige Schule, die im September eröffnet wurde, ist in mehrfacher Hinsicht ein Schritt in die richtige Richtung.

Seit September gibt es in Budapest Europas einzige zweisprachige Schule für aus der Ukraine geflüchtete Kinder. Die Schule stellt sowohl ein Ungarn anerkanntes Zertifikat als auch ein ukrainisches aus. Die Nichtregierungsorganisation "Haus der ukrainischen Traditionen" hat sich zwei Jahre lang um die Organisation und Anerkennung der Schule bemüht. Den letzten nötigen Anstoß bekam das Projekt bei einem persönliches Treffen dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kein Ungarisch gelernt an der ungarischen Schule

Das Haus der ukrainischen Traditionen ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Haus wird im Wesentlichen von einem ukrainischen Ehepaar geleitet: Serhiy Beskorovany und seine Frau Olenna. Serhiy und Olenna stellten fest, dass die ukrainischen Schülerinnen und Schüler nicht oder nur unzureichend an den ungarischen Schulen integriert wurden. Sie lernten die Sprache nicht, wodurch sie schlechte Noten bekamen oder ein Jahr wiederholen mussten.

Zu den Schwierigkeiten mit der Sprache kommen noch andere Problem hinzu: Die ukrainischen und ungarischen Lehrpläne sind sehr unterschiedlich strukturiert. Im ungarischen System werden dieselben Themen immer wieder mit zunehmender Komplexität wiederholt, im ukrainischen Lehrplan dagegen wird mit Blöcken in linearer Abfolge gearbeitet, erklärt Olenna gegenüber Euronews. Bis zur zwölften Klasse sind beide Lehrpläne in etwa gleich, aber davor ist es ein mühsamer Wechsel für die meisten ukrainischen Schülerinnen und Schüler.

Olenna Beskorovayna und ihr Mann Serhiy. LUSA

Lieber der ukrainische Online-Unterricht

Olenna ergänzt, dass die in Ungarn verbliebenen Ukrainer nicht weiter in den Westen gehen, zum Teil weil sie ihre Situation als vorübergehend ansehen. Sie wollen in die Ukraine zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Deshalb versuchten viele gar nicht erst, eine ungarische Schule zu besuchen, und entschieden sich stattdessen für die vom ukrainischen Staat angebotene Online-Ausbildung. Aber auch diese hat Nachteile: Die Väter durften die Ukraine nicht verlassen, die Mütter versuchten in der Regel, Arbeit zu finden, und die Kinder wurden mit ihren Traumata und Bildschirmen allein in der Wohnung gelassen.

"Als wir schließlich die Schule eröffneten, ging ich durch die Klassen und stellte kurze Fragen: Woher kommt ihr, wo habt ihr vorher gelernt?", erzählt Serhiy eine typische Geschichte des Scheiterns der schulischen Integration.

Die meisten sagten, sie seien auf ungarische Schulen gegangen. Als ich sie jedoch fragte, ob sie sich auf Ungarisch vorstellen könnten, meldeten sich nur zwei von ihnen. Serhiy Beskorovaynyy

In der ungarisch-ukrainischen zweisprachigen Schule stellten sie fest, dass es für die ukrainischen Kinder einfacher ist, mit anderen ukrainischen Kindern Ungarisch zu lernen. Denn hier wurden sie nicht direkt durch die Sprache von den anderen isoliert.

Panikattacke, wenn ein Hubschrauber über die Schule fliegt

Olenna weist auch darauf hin, dass die Kinder, die im ukrainischen Fernunterricht geblieben sind, bereits insgesamt vier Jahre von der Schule und damit von ihren Altersgenossen getrennt waren: Zwei Jahre wegen der COVID-Pandemie und zwei Jahre wegen des Krieges. Darüber hinaus sind viele der ukrainischen geflüchtete Kinder schwer traumatisiert.

"Die Häuser der Kinder, die aus der Ostukraine kommen, wurden bombardiert. Sie können daher nirgendwo hin zurückkehren", sagt Olenna und gibt einen Eindruck von den Erinnerungen, die ihre Schüler überwinden müssen.

Die andere Art von Trauma ist bei Kindern, die Bombenangriffe überlebt haben. Diese Kinder erschrecken sich zu Tode, wenn ein Flugzeug oder ein Hubschrauber über sie hinwegfliegt. Sie verbinden das Geräusch mit Explosionen. Selbst ein lautes Geräusch kann sie erschrecken. Olenna Beskorovayna

"Die dritte Kategorie sind Kinder, die aus den von Russland besetzten Gebieten kommen. Diese Kinder wurden ausgehungert und missbraucht, sie können unter schweren Ängsten leiden, wenn sie etwas zu spät zu essen bekommen, und sie müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, damit sie wieder eine normale Kindheit erleben."

Im Haus der ukrainischen Traditionen werden diese Traumata von zwei Psychologen behandelt, einem für Grundschulkinder und einem für ältere Kinder. Aber es hilft auch, dass sie von ukrainischen geflüchteten Lehrern unterrichtet werden, die genau wissen, was diese Kinder durchgemacht haben. Sie können sie mit dem richtigen Einfühlungsvermögen behandeln.

Der ungarische Staat hilft, unterhält die Schule aber nicht

Die Gehälter der Lehrer und der Psychologen werden vom ungarischen Staat bezahlt, aber alle anderen Kosten - von der Instandhaltung des Gebäudes bis zum Kauf von Unterrichtsmaterial - werden vom Ukrainischen Haus der Traditionen selbst getragen. Die Schule wird von Wohltätigkeitsorganisationen, ukrainischen Unternehmen und internationalen Hilfsorganisationen unterstützt.

Serhiy sagte gegenüber Euronews, dass sie dem ungarischen Staat sehr dankbar dafür seien, dass er die Schule auf diese Weise ermöglicht habe. Nachdem die politische Entscheidung zwischen den beiden Staatsoberhäuptern gefallen war, habe die außerordentliche Hilfsbereitschaft der ungarischen Behörden dazu beigetragen, dass alle notwendigen Genehmigungen eingeholt und die Schule in weniger als zwei Monaten eröffnet werden konnte.

Inna Petrenko, Physiklehrerin an der ungarisch-ukrainischen zweisprachigen Schule und am Gymnasium. Screenshot Euronews Video

Die Schule beschäftigt rund 30 Lehrer, von denen die meisten ukrainische Muttersprachler sind. Inna Petrenko unterrichtet Physik. Die Frau in den Dreißigern spricht in ausführlichen Sätzen, sie beklagt sich nie. Inna sagt, sie habe vor der Eröffnung der Schule eine andere Arbeit in Ungarn gehabt, aber darüber möchte sie nicht sprechen. Stattdessen betont sie, wie glücklich sie ist, wieder in ihrem eigenen Beruf zu arbeiten, und wie sehr ihre Kinder es genießen, wieder zusammen zu sein.

"Ich glaube, die Kinder wollen jetzt mehr wissen", sagt Inna, "Sie haben online gelernt und nicht mit Gleichaltrigen kommuniziert. Ich kann sehen, dass sie sich freuen, wieder andere Kinder und Lehrer zu treffen, zu lesen und zu reden, anstatt auf den Bildschirm zu schauen."

Ein Rucksack, vier Kleidungsstücke, ohne Eltern

Die fünfzehnjährige Veronika kam im Frühjahr 2022 ohne ihre Eltern mit lediglichlim einem kleinen Rucksack, vier Kleidungsstücken und ihrer Schwester in Ungarn an. Sie ist ein lächelnder, quirliger und pflichtbewusster Teenager und hat offensichtlich viel getan, um sich in Ungarn einzuleben. Sie hat vier Schulen besucht. Darüber sagt Veronika: "Sie waren nicht schlecht, aber die Atmosphäre hier ist ganz anders."

"Es war eine schwierige Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass ich erwachsen geworden bin, dass ich stärker geworden bin, dass ich gelernt habe, meine Gefühle zu kontrollieren", sagt sie über die Schwierigkeiten der Anpassung.

Veronika Babkina, ungarisch-ukrainische zweisprachige Schülerin Screenshot Euronews Video

Sie denkt, für die Kinder, die von Budapest aus versuchen, der ukrainischen Online-Schule zu folgen, wird es zunehmend schwieriger werden, sich auf Ungarisch, aber auch auf ihrer Muttersprache zu verständigen. Es wird ihnen daher schwerer fallen, sich anzupassen. Sie hat Ungarn liebgewonnen und würde ihre Schulausbildung hier gerne fortsetzen. "Von hier aus kann ich meinem Land helfen", fügt sie unvermittelt hinzu.

Vierhundert von fünftausend

Die Betreuer weisen darauf hin, dass die ungarisch-ukrainische Zweisprachigkeit ein einzigartiges Modell in Europa ist, auch in vielen anderen Ländern stehen ukrainische Geflüchtete vor ähnlichen Problemen. Sie sagen, dass ukrainische Geflüchtete, die in die reicheren EU-Länder gezogen sind, vielleicht stärker zur Integration motiviert sind.

Aber die meisten sind vor allem nach Ungarn, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen geflohen. Trotzdem hat nur Ungarn etwas unternommen, um das Problem anzugehen, auch wenn es Teil einer politischen Gestenpolitik war.

Gymnastik für die Unterstufe an der ungarisch-ukrainischen zweisprachigen Schule Screenshot Euronews Video

Serhiy Beskorovany erinnert sich an die Äußerungen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán nach Gesprächen mit Präsident Selenskyj über die zweisprachige ukrainische Schule. "Er sagte, dass Ungarn so viele ukrainische Schulen wie nötig finanzieren würde", erinnert Serhiy sich.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen gibt es in Ungarn 10.000 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter. Das Ehepaar Beskorovany geht allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl nur halb so groß ist, nämlich 5.000. Olenna schätzt, dass drei Viertel von ihnen zu Hause online ukrainischen Unterricht besuchen.

Die ungarisch-ukrainische zweisprachige Schule und das Gymnasium in Chepel haben derzeit vierhundert Schüler.